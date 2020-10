Cubanos se burlan de Díaz-Canel por gráfico hecho a mano en la TV

El gobernante designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo este jueves en la Mesa Redonda un gráfico a mano y con un plumón sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en el país. El momento ya generó memes que circulan en las redes sociales y son motivos de burlas entre los cubanos.

"Ahora fíjense bien, y deja ver si aquí lo puedo representar en una figura que tal vez no sea muy académica... casos activos contra el tiempo y más o menos es como se ha manifestado esta enfermedad. Vamos a ver si aquí lo vemos", dijo Díaz-Canel mientras dibujaba el gráfico.

El alto dirigente pasó a enseñar el gráfico con los picos tanto en abril como en meses posteriores. Las cámaras de la TV estatal enfocaron en todo momento el dibujo de Díaz-Canel y este explicaba los números de pruebas, casos y "la fase de meseta". El momento duró poco más de dos minutos en los que intervenía el presentador de la Mesa Redonda, Randy Alonso.

De inmediato los cubanos, tanto dentro como fuera del país, que seguían el espacio se hicieron eco de los gráficos de Díaz-Canel y comenzaron a circular memes con Díaz-Canel como el del dirigente en el conocido programa de Disney Art Attack. "Y recuerden, no se necesita ser un experto para ser un gran artista", apuntó la cuenta JD memes en Twitter.

Los cubanos usaron en Twitter el hastag #CaneloArtAttack para compartir imágenes del instante y memes donde sale con la típica ropa del presentador. "Cuando te das cuenta que se te quedó la tarjeta y no te la puedes saltar, toca tomar clases", apuntó una usuaria.

Por su parte, periodista oficialistas como Leticia Martínez Hernández defendieron al sucesor de Raúl Castro. Incluso una cuenta afín al régimen sacó un intento de meme que está siendo criticado en las redes sociales.

"Miren el meme que acaba de sacar el grupo de la ciberclaria en Facebook Alguien que les diga que para hacer el garabato ese no hay que estudiar ingeniería", señaló un cubano.

"Está a la cara el Prehistórico Comunista de Cuba. (PCC) Ni dibujar sabe", afirmó en Facebook la página La Coyuntura con una meme de Díaz-Canel como un aborigen en una cueva explicando su gráfico.

Desde Cascabel y Látigo también hicieron memes con el momento de Díaz-Canel, pero al gráfico le agregaron otros indicadores como dignidad, hambre, represión y futuro.

Tanto esa cuenta, como otro usuario en Twitter, encontraron similitudes entre el gráfico de Díaz-Canel y el dibujo de El Principito, el famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry. "Lo esencial es invisible a los ojos" se ve en el meme con un desodorante Rexona, un jabón LUX y el café La Llave, productos que llevan tiempos perdidos en Cuba.

Un usuario en Twitter rebautizó al gobernante de Cuba como Antoine Diaz-Canel Exupéry con dos imágenes.

"Es la viva estampa de la ineficacia", "cada día suben más la parada de estar a la cara", "no lo puedo creer" y "ni un niño de 5 hace tal basura, ya él no sabe qué inventar, me parece que se ríe en nuestra cara" comentaron varios cubanos.