La declaración de amor de Dayamí La Musa a su novio: "Te amo y te valoro cada día más"

La reguetonera cubana Dayamí Cordero, conocida como La Musa, hizo una nueva declaración de amor a su novio: "Te amo y te valoro cada día más", escribió la cantante.

En sus redes sociales, la ex pareja del reguetonero Osmani García La Voz le dejó saber a su actual compañero, el deejay cubano Yandy, cuán importante es en su vida.

"Algo muy muy bueno tuve que haber hecho en la vida para merecer tanto amor, respeto, apoyo y protección; gracias por estar a mi lado y patear juntos cada piedra en nuestro camino, por cada sonrisa, por eso y tantas pero tantas cosas", sostuvo La Musa.

No es la primera vez que la cantante cubana dedica románticas palabras a Yandy desde que decidieron hacer pública su relación en mayo de 2019.

"Gracias mi vida por ser mi mayor apoyo y motivación, cada día te amo más y me doy cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado, sin ti nada de esto sería tan fácil y divertido. Sé que odias los filtros pero ésta fue la única foto que nos tiraron ese día y no podía dejar de ponerla", le dijo en una ocasión al joven.

A estas palabras Yandy respondió: "Cosita. Siempre podrás contar conmigo. Jajajaja bueno, si no había más ninguna... imagínate ¡I love you pretty!".

Dayamí también ha confesado que el joven, deejay de profesión pero graduado en arquitectura, es su mayor apoyo.

"Él, mi fortaleza, el motor que impulsa mis ganas de cada día ser mejor, el mayor apoyo que he tenido jamás, mi inspiración a mantenerme saludable, concentrada y enfocada. Amor mío, gracias", dijo la reguetonera.

