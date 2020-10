MINSAP atiende al cubano Víctor Alfonso para tratamiento de cáncer en EE.UU.: Parece que se va a resolver

El creador de las populares series animadas cubanas Yesapín García y Dany y el Club de los Berracos, Víctor Alfonso Cedeño, se reunió hoy con funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) en relación a la carta que necesita para iniciar la solicitud de visa humanitaria a Estados Unidos donde espera recibir tratamiento para su enfermedad.

El caricaturista había solicitado ayuda en Facebook para obtener una visa humanitaria que le permitiera viajar a ese país, y luego denunció que un médico le había negado la carta para iniciar el trámite.

Ante esa negativa, Alfonso Cedeño entregó una carta al Minsap el pasado viernes, y este lunes publicó en la red social que fue citado a la sede de esa dependencia estatal donde el ministro revisó su caso.

"En la oficina de atención a la población me recibieron de la mejor manera, fue otra señora, muy educada y receptiva. Tomó nota de todo lo que necesito. Ella va a reunirse con el Ministro y se van a poner en contacto con el Hospital Oncológico. Parece que todo se va a resolver pronto. Mil gracias a todos por su apoyo. Mil gracias. Bendiciones", afirmó.

El creador de la divertida Yesapín García padece un cáncer que se ha visto afectado, además, por la escasez de medicamentos en la isla, según dijo en un post anterior.

Alfonso Cedeño explicó que hace dos años se le diagnosticó un condrosarcoma en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba, pero el tumor ya llevaba tres años creciendo dentro de él.

En agosto de 2018 se sometió a una cirugía donde le realizaron una hemipelvectomía grado tres, unido a una reconstrucción uretral y de vejiga, detalló.

Pero a pesar de estos tratamientos radicales, el cáncer regresó a principios de este año y, en marzo, volvió a someterse a otra cirugía y la posterior radioterapia.

El pasado viernes, el artista denunció que no lograba conseguir la carta de un médico para poder aplicar a un parole humanitario en Estados Unidos y poder tratar su enfermedad en ese país, donde hay más recursos.

"Si mi doctor no describe la situación, puedo perder el único chance que me queda para recibir tratamiento lo antes posible fuera de Cuba, específicamente en Estados Unidos, que es donde mejor se estudian los sarcomas, con resultados alentadores", escribió en Facebook.

El joven relató que ante esa negativa solicitó explicaciones al Minsap, donde una funcionaria le respondió que "si Estados Unidos está interesado en ayudarme, ellos deberían acogerme sin necesidad de estar exigiéndole a Cuba ningún documento" y que "ningún médico cubano iba a redactar esa carta".

Entonces escribió una carta al Ministerio y este lunes fue citado y atendido en la dependencia gubernamental.

Desesperado por su situación dijo "Soy un joven que me he dedicado a brindar alegrías a niños y no tan niños a través de mi obra audiovisual y tengo mucho más para ofrecer".