Entrevista a la cantante Mariela Flores: "Las mujeres somos fuertes, no necesitamos a nadie"

La cantante Mariela Flores Iriarte decidió regresar a Cuba después de llegar en España hasta la final del programa Got Talent de Telecinco, una de las cadenas de mayor audiencia del país. Ella entendió que lo mejor era volver a su casa en La Habana, donde tiene su estudio de grabación, y aprovechar el impulso mediático del concurso para hacer lo que más le gusta: cantar.

Desde la Isla, la artista ha atendido a CiberCuba para hablar de su nuevo álbum y del primer vídeoclip que está a punto de lanzar y que se llama "Ahora". Se trata de una canción puente entre la Mariela de antes de Got Talent y la actual. El tema habla también de un amor que se va y al regreso ya no le están esperando porque como bien dice la artista, "las mujeres fuertes no necesitamos a nadie".

En conversación con este diario, la finalista de Got Talent 2019 admite que el parón forzado en su carrera por el coronavirus no le ha favorecido en nada. Tras regresar a Cuba, una vez terminado el concurso, pudo comprobar que la gente la reconocía por las calles porque la había visto actuando, gracias al Paquete.

Ese aval le dio la posibilidad de presentar un espectáculo en el teatro del Museo de Bellas Artes en el que interpretó conocidas bandas sonoras de las películas "Una novia para David", "Amores perros", "Hable con ella" o "La vida es bella". Acompañada de cello, viola y un cuarteto de clarinetes ella asegura que quedó espectacular.

Cuando parecía que su carrera empezaba con buen pie, el confinamiento llegó a La Habana y como en el resto del planeta la Cultura sufrió uno de sus mayores golpes. Por eso, cuando se le pregunta a Mariela de qué vive una cantante en medio de la pandemia, ella confiesa sin pudor: de ilusiones.

Y eso a Mariela Flores le sobra. Está llena de energía; tiene ganas de comerse el mundo y ya nadie tiene que decirle que es buena. Hasta el mismísimo Risto Mejide, uno de los jueces más severos de España le dijo, delante de millones de espectadores, que ella debería estar cantando en musicales.

Por eso no baja los brazos. Ella sigue grabando en su estudio propio de La Habana, un privilegio que muy pocos artistas pueden permitirse y está trabajando duro porque sabe que se espera que presente cosas de nivel. "No quiero decepcionar", dice a CiberCuba antes de cantar a capella un fragmento de la banda sonora de la película "La Sirenita".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.