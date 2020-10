“Yo acepto todo lo que diga el Gobierno revolucionario”, opinan cubanos para la prensa oficialista

Varios cubanos fueron entrevistados el miércoles por la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN), que les pidió su opinión acerca del próximo proceso de unificación monetaria que el Gobierno llevará a cabo en el país.

La prensa oficialista salió a la calle para pedir declaraciones a las personas, luego de que el martes el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, anunciara la eliminación del peso convertible (CUC) y la devaluación de la moneda nacional (CUP).

“Si ellos lo dicen es por algo. Yo no soy economista, es algo que es para el bien de todos, porque en definitiva para eso estamos en este país”, afirmó un hombre.

“Pero yo acepto todo lo que diga el Gobierno revolucionario porque yo no vivo en China, yo vivo en Cuba. Y no me voy a hacer más revolucionario que nadie, es un problema de vida. Aquí estamos tranquilos y en paz, aquí no hay tiroteos, puede ser que un día tengas un problema en la calle porque en cualquier país lo hay, pero aquí está tranquila la cosa”, añadió.

Según comentó la ACN en su página de YouTube, la población de La Habana confía en las disposiciones que tomará el Gobierno revolucionario en relación con los precios y la reforma salarial.

“Esa Mesa Redonda de ayer fue excelente”, expresó una mujer.

“Fueron muy importantes las orientaciones que dieron para el pueblo, debido a que nosotros tenemos que tener claridad en todos los asuntos económicos y consideramos que todas las medidas que van a ser derivadas de nuestro Estado van a ser para bien de nuestra población”, agregó.

“Y de hecho, respaldamos todas las medidas que nuestro gobierno está pronunciando en aras de mejorar nuestra economía y calidad de vida”, concluyó.

Un joven expresó que las nuevas disposiciones que se adopten “son muy importantes y van a ser muy beneficiosas para” el pueblo de manera general.

“Principalmente para nuestra economía, que en este momento está pasando por una situación muy difícil de manera nacional y de manera global, en todo el mundo”, subrayó.

“El CUC en un momento determinado cumplió un objetivo importante, pero creo que nuestros líderes y las personas que están al frente de esta tarea, están haciendo un trabajo extraordinario para llevar adelante la economía del país y creo que va a tener un impacto positivo en nuestro pueblo y nuestra economía en general”, agregó.

Con cierta frecuencia la prensa oficialista cubana recoge testimonios a los cubanos ‘de a pie’, de temas álgidos como la economía o la alimentación. Hace algo más de una semana, una anciana de Las Tunas declaró a la televisión local que los alimentos normados que se venden a través de la libreta de abastecimiento son suficientes para vivir.

“Bueno, en el momento que estamos viviendo, uno se adapta a las dificultades y vive como debe vivir”, dijo la mujer en un reportaje televisivo de Tiempo 21.

“Por lo menos a mí no me ha hecho falta nada, gracias a Dios. Compro mis mandados en mi bodega, con eso me siento suficiente porque me alcanzan. Aparte de eso, la vianda que adquiero por ahí al precio que sea hay que comprarla, nunca la he sentido tan cara como para pasar esa necesidad”, precisó.

“No es que tenga dinero, pero, bueno, nunca he sentido lo que se dice que esto aquí está malo y que allá no. Yo compro mis cositas y voy pasando”, añadió.

Esta semana el régimen anunció la eliminación de la doble moneda, debido a que esta impide “avanzar en las transformaciones de la economía”, según Marino Murillo.

La medida afectará los subsidios de los productos de la canasta familiar y los servicios básicos a la población.

”Todos los subsidios no son malos, ni todas las gratuidades son malas, el problema es cuando tienen un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo. Todos estamos subsidiados pero, por otro lado, no nos alcanza el salario, y eso hay que resolverlo”.

El dirigente explicó que la unificación monetaria se hará un día primero de mes, debido a que las empresas cierran el balance económico.

”El Banco Central de Cuba dirá: 'No circula más el CUC'”, agregó.

Murillo también anunció una subida de los salarios a los trabajadores y las pensiones de seguridad social, aunque no dio a conocer en qué fecha se haría.

“El fondo de salarios en Cuba va a subir 4,9 veces y las pensiones de la seguridad social se van a incrementar 5 veces”, detalló.