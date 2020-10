Gobierno de Cuba bloquea la app Telegram

La empresa de telecomunicaciones cubana ETECSA, bloqueó este miércoles la aplicación Telegram, generando inconvenientes y quejas entre los usuarios de la isla.

La plataforma de mensajería instantánea Telegram es una de las más utilizadas por los cubanos para mover información al margen del Estado. Este 12 de octubre a las 12:59 am se compartió a través de ella un mensaje que indicaba posibles puntos de protesta contra el gobierno en distintas ciudades cubanas.

"Queremos libertades económicas. NO + MISERIA. Producto de la ineficiencia y lentitud del gobierno cubano en sus gestiones y en realizar los cambios que la realidad y el pueblo demandan, muchos cubanos protestaremos el día sábado 31 de octubre en toda Cuba", indica el texto de convocatoria.

Una de las exigencias más claras que hacen los organizadores, al Estado, es que le permita a los cubanos trabajar y prosperar. En este sentido estructuraron su mensaje para el gobierno, a sabiendas de que todas las redes sociales en Cuba son vigiladas:

"Cumplir estas demandas depende única y exclusivamente de ustedes, gobierno cubano. No dejaremos de protestar hasta que demuestren que cumplen las demandas del pueblo", indica el texto compartido el martes en Telegram.

Inmediatamente los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba comenzaron a denunciar en varias redes sociales problemas en el acceso a Internet en la Isla por datos móviles.

En una pregunta lanzada por CiberCuba en su canal de Telegram los usuarios en la isla comentaron que desde la mañana del miércoles solo se puede acceder a esta plataforma de mensajería instantánea mediante un proxy o instalando VPN, una red privada virtual que funciona básicamente como un túnel para navegar usando otra IP, pero este método solo lo utilizan internautas muy experimentados.

Entre las denuncias en las redes por la interrupción del acceso a internet por datos móviles se encuentran las de varios activistas y opositores cubanos, como Omara Ruiz Urquiola, Iliana Hernandez y Boris González Arenas.

Al respecto el periodista José Raúl Gallego publicó en su facebook: “La cotidianidad de la dictadura: un día actos de repudio, otro detenciones, otro palizas, otro anulación del servicio a internet, otro todo esto junto, y así vamos”.

Los cubanos, al ver la imposibilidad de acceder a la plataforma de mensajería instantánea, comenzaron a quejarse a Telegram por no tener acceso al servicios y la compañía respondió con un mensaje en la red social Twitter:

"Nuestros usuarios en Cuba están reportando problemas de conexión que les impide usar nuestra app con normalidad. Estamos monitoreando la situación pero el problema no es nuestro. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible", indicaron en su perfil oficial de Twitter.

Las quejas a ETECSA incluyeron problemas en los servicios de mensajería instantánea (incluso en Facebook), así como en el consumo de contenido audiovisual y la reproducción de videos online. La compañía cubana no había alertado a sus usuarios de que haría reparaciones que incidirían en la interrupción del servicio de Internet.

"Desde la tarde de hoy hemos estado recibiendo reportes de algunos usuarios que perciben dificultades en el acceso a internet por datos móviles. Nuestros especialistas trabajan para solucionar esta problemática en el más breve plazo. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos los criterios de retroalimentación que nos brindan", indicó la compañía de comunicaciones cubana.

La respuesta de ETECSA a sus usuarios no menciona el bloqueo a Telegram, ni da razones de la interrupción del servicio de datos móviles, por lo que muchas personas intuyen que se trata de un nuevo bloqueo arbitrario de la información.

En septiembre el ministro cubano de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, aseguró que no había razones políticas para bloquear a la población el acceso a la información. El titular no mencionó que los cubanos no pueden leer medios de prensa independientes que escriben sobre la realidad cubana, como CiberCuba, que está bloqueado en la isla desde hace varios años.

La convocatoria a una Protesta Nacional Pacífica por una Cuba Próspera, compartida por Telegram, está indicada para el sábado 31 de octubre y el jueves 17 de diciembre de 2020.

En el mensaje además se argumenta que los ciudadanos sufren la escasez de medicamentos y alimentos, la pérdida de tiempo en inmensas colas, los decomisos a los emprendedores y campesinos cubanos, por lo que exigen al gobierno nuevas medidas en favor del pueblo.

Entre estas acciones que los organizadores demandan se encuentra que el gobierno de Cuba autorice y facilite la entrega de donaciones humanitarias llegadas desde el extranjero y que el Estado de a los emprendedores la libertad de importar directamente las mercancía sin límite de cantidad ni tipo.