Ministro Cultura de Cuba se suma a críticas contra Gente de Zona

El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, se sumó a las críticas contra el dúo de reguetoneros Gente de Zona, cuyos músicos decidieron quedarse en Miami por temor a represalias después de participar en un concierto contra la dictadura en la isla.

El funcionario del régimen cubano compartió en Twitter un artículo del portal oficialista Cubahora, donde el autor critica "la deriva política" de los músicos por "ponerse al lado" de los de "la otra orilla".

"Documentado y en varios sentidos esclarecedor artículo de José Ángel Téllez en Cubadebate: "GdZ: Crónica de una deriva anunciada", escribió el ministro en la plataforma de microblogging.

El autor del texto compartido por el titular de Cultura emite en su artículo y en sus comentarios en redes sociales una serie de calificativos despectivos sobre los artistas, e intenta ofender a los cubanos de Miami al llamarlos "Gente de Zapa".

"En septiembre ya no era sino Alexander Doblegado. Aquella guapería de “yo tengo libertad para pensar y hacer lo que quiera” se había rajado en cuatro. En el fondo de su negación, participaron el 10 de octubre en un concierto apátrida y fallido junto a los mismos inquisidores que incitaron las campañas para retirarles la residencia. Era el más sombrío final de una deriva anunciada", afirma el periodista en Facebook.

Asimismo, llama al popular dúo "esclavos" de la compañía Magnus Media, del cantante puertorriqueño Marc Anthony, con quien los músicos cubanos renovaron contrato por otros 4 años en agosto pasado.

GDZ participó el pasado 10 de octubre en el festival Free Cuba Fest de Miami, donde al final de su actuación Alexander Delgado pidió libertad para los cubanos en la isla y gritó "abajo la dictadura".

Sus palabras tuvieron inmediata repercusión en la nación caribeña, cuya prensa oficialista, como el portal oficialista Cubasí, llegó a publicar un artículo titulado "Gente de Zona: Miami me lo confirmó o crónica de una sumisión anunciada", donde critican abiertamente a los populares músicos por participar en el evento.

Randy Malcom y Alexander Delgado afirmaron luego a Univisión 23 que tomaron la decisión de no regresar a su país, debido a las posibles represalias y a los artículos en su contra publicados en la prensa cubana.

Las declaraciones de los músicos generaron diferentes reacciones en uno y otro lado del estrecho de Florida.

Si bien el cantante cubano Willy Chirino mostró su satisfacción ante las declaraciones de los integrantes del dúo, en las que se desmarcaron completamente de la dictadura comunista; desde La Habana Jorge Jr., director de Los 4, dijo haber quedado en shock.

"Espero que este paso que ha dado GDZ sirva de ejemplo para otros artistas cubanos que pueden y deben de hacer lo mismo...Viva Cuba Libreeeee!", comentó Willy Chirino en su muro de Facebook.

Por su parte, Jorge Jr. afirmó: "Yo estaba acostado y me llamaron y cuando lo vi así [a Alexander Delgado], te voy a ser sincero, me quedé en shock. Hermano, no sé, no sé qué decirte, me dejó a mí en shock porque tú sabes los problemas que yo tuve una vez y yo dije cuatro cosas también, pero soy de las personas que me gusta que las personas hablen o que digan lo que quieran decir pero que te nazca".

Los cubanos residentes en la isla también tienen diversos criterios sobre el repentino cambio de postura política del famoso dúo de reguetón. Ante las cámaras del portal Cubanet, y sin pelos en la lengua, han expresado su criterio.

Algunos señalaron que los cantantes de DGZ eran unos "cobardes", algunos dijeron que los artistas se sentían "contra la espada y la pared", y otros reconocieron la falta de libertad de expresión en la isla, donde si tú gritas "abajo la dictadura", no sales más nunca del país.

Randy Malcom y Alexander Delgado en sus declaraciones a Univisión 23, se mostraron visiblemente afectados por no poder volver a Cuba tras su decisión.

"Lo más doloroso que tiene esto para mí es no poder regresar a mi país", expresó Alexander cubriendo sus ojos con unas gafas de sol para que no se le viera llorar.

Randy también dijo que tiene a su madre y a su abuelo muy anciano en Cuba, y que posiblemente ya no pueda despedirse de él.