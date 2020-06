Un bache en Camagüey ha causado contratiempos al menos a una decena de vehículos

Un bache de unos seis años de antigüedad, que ha causado contratiempos al menos a una decena de vehículos en el municipio Nuevitas, en Camagüey, cuenta como víctima más reciente a un Turitaxi.

“Según dicen ya van 10 vehículos distinto en 6 años que caen en el mismo hueco en Nuevitas”, aseguró el usuario Andy Delgado en el grupo de Facebook Amigos del Motor.

(Fuente: Facebook/Amigos del Motor)

Delgado acompañó su afirmación con imágenes del citado taxi y de un camión, ambos caídos en la misma desgracia de bache, que se suma a otros cientos de huecos con antecedentes e historia a lo largo y ancho de todo el territorio cubano.

“Ya ese hueco no se puede tapar, es Patrimonio de la ciudad”; “El año que viene es patrimonio de la Humanidad”; “El Triángulo de las Bermudas”; “Seguro que fueron los americanos también”, “El Bloqueo”, fueron algunos de los comentarios jocosos generados por las imágenes, en las que se ven a varias personas intentando sacar a los vehículos del hueco, en el que no falta incluso vegetación.

Varios internautas opinaron que el bache solo será arreglado “cuando caiga el carro de un coronel” o, en el peor de los casos, cuando haya que lamentar una desgracia.

“El mismo estado no se da cuenta que reparar ese hueco cuesta digamos 1000 dólares, y por no repararlo ya van más de 15.000 en daños, pero qué le vamos hacer la lógica del comunismo es así, sin contar el precio de una vida humana, que no se puede calcular”, concluyó uno de los comentaristas.

Los baches son un mal generalizado en las carreteras cubanas, con un largo historial de anécdotas. En agosto del 2019, un taxista cubano dedicó un gracioso mensaje de “cumpleaños” a un bache localizado de camino al Aeropuerto José Martí, en el Reparto Abel Santamaría, municipio de Boyeros, en La Habana, con el cual aseguró haberse llegado a encariñar después de topárselo durante 15 años en su camino.

Previamente, también el pasado año, un grupo de vecinos del habanero municipio Playa levantaron un espantapájaros en medio de la calle para señalizar un hueco.

El ministro de Construcción, René Mesa Villafaña, reconoció en junio del 2019 que el 76% de los más de 71 mil kilómetros de las vías de Cuba se encuentran en condición “regular o en mal estado”.

El estado crítico en que se encuentran las carreteras del país es una queja recurrente entre los ciudadanos, sobre todo debido al incremento de los accidentes de tránsitos en los últimos años, con un alto coste de vidas humanas y daños materiales.

Miles de cubanos se ven envueltos cada año en algún incidente con un bache en la isla. El actor Luis Alberto García relató, hace meses el gran susto que pasó en un trayecto con su familia, e incluso el exespía Gerardo Hernández posó en cierta ocasión junto a un bache en el que vecinos de la zona habían sembrado calabazas. "Aprovechando al máximo las capacidades", ironizó.

"El huequito chiquito si lo cogemos a tiempo no se nos convierte en un bache grande", sentenció en diciembre de 2018 el gobernante Miguel Díaz-Canel. En junio de 2020, muchos de los huequitos chiquitos de entonces se habrán convertido en veteranos baches.