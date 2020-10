Con cubos y jarros los cubanos recogen detergente líquido derramado en calle de La Habana

Cubanos recogieron, con cubos y jarros, los restos de un detergente líquido derramado en las calles de La Habana. El acto desesperado de salvar y acaparar todo el detergente posible, dejó para las redes sociales una imagen triste, pero realista, de la crisis que vive el país.

Cerca de la calle Obispo, en la Habana Vieja, un camión derramó un tanque de detergente líquido este martes. Todos los vecinos se lanzaron a recuperar la mayor cantidad del producto posible, a fin de tener con que lavar o fregar en casa.

La gente salió a recoger el detergente con cucharones, jarros, cubos y hasta bolsas de nylon, lo que fuera con tal de llevar un poco del preciado líquido, para la higiene, si es que se le puede dar ese nombre, de las cosas del hogar.

"Saben que es esto? No me van a creer. Saliendo de casa de un amigo por la calle Obispo, un camión derramó un tanque de detergente líquido. Todos al abordaje en la calle con cubos y jarros. Yo pude coger esta jabita, 1 litro y medio. Pero lo gracioso es que al fin pude descubrir la ventaja de tener baches en las calles. Todo el detergente se acumuló allí y paaaann... ¡Sirvió de algo!", indicó un cubano en Facebook, acompañando su texto con una foto de una bolsa de nylon con un líquido oscuro y denso.

Captura de imagen en Facebook Humor Cubano Anti Stress

Muchas personas le respondieron a este usuario de Facebook que era un afortunado, porque el detergente está desaparecido en Cuba. Otro individuo, en tono jocoso, le deseó la suerte de chocar de igual forma con un camión que transporte café, un producto que se esfumó de las cocinas cubanas desde hace semanas.

Además, otro internauta señaló que solo un cubano sabe la importancia de llevar una jabita en el bolsillo en referencia a la necesidad de estar siempre preparado para forrajear lo que sea y cuando sea.

No es la primera vez que se reportan derrames de detergente en calles de La Habana que provocan una reacción similar, con las personas tiradas por el suelo, arrancándole al pavimento la más mínima gota posible para transformarla luego en espuma.

En mayo se pudo ver otro triste espectáculo de desesperación de un grupo de cubanos recogiendo detergente derramado en la Calzada de Güines, en el municipio San Miguel del Padrón. En aquella ocasión se volcaron accidentalmente unos tanques de detergente a granel.

Estas personas tiradas por el suelo, recogiendo los restos de los productos, recuerdan los peores años del Período Especial cuando las fuertes carencias de todo tipo de artículos llevaron a la población a cometer actos desesperados.

El pueblo de Cuba sufre desde hace más de un año una severa crisis de productos de aseo y limpieza, que obliga a las personas a tener que hacer largas colas para comprar detergente, jabones o champú. Lavar la ropa y la loza ha dejado de ser un acto común y se ha convertido en una odisea más en Cuba.

Este miércoles desde Alamar se reportaba una cola para adquirir productos de higiene. La multitudinaria fila se había iniciado en la madrugada y quienes la hacían no tenían la certeza de si alcanzarían los artículos o no, además, están obligados a pagarlos en una moneda en la que no cobran sus salarios y a un precio muy pero muy alto.