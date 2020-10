Joven que rescató a anciana de un incendio en Holguín ahora es un héroe en su barrio

El joven cubano Ariel Piloto Fis rescató a una anciana de 87 años de un incendio que tuvo lugar en su apartamento el pasado 8 de octubre en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín.

"Vivo en el edificio del frente de donde ocurrió el incendio. Supe que la anciana estaba en peligro cuando escuché sus gritos y miré por la persiana de la sala de mi casa", relató Fis a Diario de Cuba.

"La vi atrapada por las llamas en el balcón, sin poder salir. Entonces le dije a mi esposa 'mira, se va a quemar Pastora, su casa se está quemando'. Y ahí mismo los dos salimos corriendo para ayudarla", agregó.

El joven cuenta que no se sintió en peligro al subir por el techo y, entre llamas, salvar la vida de Pastora.

"No sentí que corrí peligro. La verdad es que no pensé en eso, solo tenía en mi mente salvarla como fuera", dice.

Fis aclara que no fue el único responsable de haber salvado la vida de la muejr, sino que otros vecinos también apoyaron.

"Dicen que fui el héroe porque casualmente llegué primero al balcón y la cargué hasta sacarla del peligro, pero en verdad fuimos los tres los que la salvamos. Solo no lo hubiera logrado", apunta.

Fueron varias personas quienes salvaron a la anciana: Fis, su esposa y Eliecer.

"Al no poder entrar a la casa, mi esposa bajó al tercer piso, al apartamento de abajo, y hasta ahí ya había trepado Eliecer. Yo estaba ya en el balcón de la casa incendiada. La viejita, en medio del desespero y cercada por las llamas, se iba a tirar", cuenta.

"Subí por fuera del edificio, por las verjas. Junto conmigo subió otro vecino llamado Eliecer. Mi esposa subió por las escaleras. Luego supe que entró a la casa de una vecina que vive en el segundo piso, le pidió una sábana, la mojó y subió corriendo hasta el cuarto piso para entrar por la puerta envuelta en la sábana mojada, y salvar a Pastora. Pero cuando vio la sala ardiendo en llamas, entendió que era imposible hacerlo", agregó.

Los vecinos le pidieron a Pastora que no se tirara,. que le iban a salvar la vida.

"Entonces, le hablamos fuerte y le dijimos 'no te tires que te vamos a salvar'. Se calmó un poco y la subí en mis hombros. Mi esposa y Eliecer la cogieron por las piernas en el balcón de abajo. Fue muy peligroso, luego me di cuenta de que si ella hubiera soltado sus manos del balcón los dos nos hubiésemos desbalanceado y caído desde el cuarto piso. Todo pasó muy rápido, no medimos el peligro", afirma.

Luego, Fis y Eliecer bajaron a la anciana cargada por las escaleras.

"Mi esposa venía detrás diciéndole a los vecinos que bajaran rápido, que podía explotar el apartamento por las balas de gas. Sentamos a la anciana en el parque del edificio del frente, donde vivo, y rápido vino una enfermera a medirle la presión y la medicaron. Eso fue todo", sostiene.

Luego Pastora fue llevada a la ciudad de Holguín para ponerle un marcapasos, "porque hizo un bloqueo total", sostuvo su hija, Marbelina Labaseno, quien también aseguró que en la casa nos les había quedado "ni un vaso" luego del incendio.

Al lugar del incidente también llegaron los bomberos, aunque algunos vecinos han afirmado que tardaron unos 57 minutos.

"No sé realmente cuánto tiempo duró todo, solo sé que cuando los bomberos llegaron ya la señora estaba abajo sentada y la estaban atendiendo. Ellos apagaron el fuego", dice.

Desde que tuvo lugar el suceso, no se habla de otra corra en el barrio.

"Las personas me ven en la calle y me saludan alegres. También me felicitan y me dan las gracias. Es algo bonito", aseguró.