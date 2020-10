Médico Alexander Pupo: "Cuba está con el cambio aunque tenga miedo de manifestarlo"

El médico holguinero Alexander Pupo Casas, que tuvo que dejar su trabajo en el hospital Ernesto Che Guevara de Las Tunas a raíz de hacer comentarios en Facebook que desagradaron al Gobierno, ha arremetido en su último post compartido en esta red social contra quienes lo persiguen. "Cuba está con el cambio aunque tenga miedo de manifestarlo", avisó.

En su escrito advierte además de que la revolución está en manos de su generación, la de los Pinos Nuevos. "Ustedes están rezagados. Sus técnicas fascistas y dictatoriales cada vez están más al descubierto. Se les acaba la carretera y caerán por el precipicio que una vez fue solo un bache y que ustedes mismos permitieron que creciera", señaló.

Asimismo aprovecha este mensaje, dirigido a los "grupitos revolucionarios" que lo persiguen y critican, el desafecto de la juventud hacia el Gobierno de la Isla. "Los jóvenes cubanos, en su gran mayoría, no siguen ni creen en sus doctrinas. Están quedándose sin argumentos. Lo sé porque veo en mi generación el fin de la suya", escribió.

Acto seguido, le recordó al Gobierno que tuvo la oportunidad de hacerlo bien, pero desaprovechó su momento. "Este es el tiempo de los Pinos Nuevos. Nosotros somos el cambio y les estamos cayendo arriba como avalancha. Nosotros ya somos más que ustedes aunque estemos más desorganizados, pero paso a paso nuestra 'revolución' de verdades irá aplastando su revolución de mentiras e ideas mal concebidas", recalcó.

El doctor Pupo Casas destacó también en su post de Facebook que nadie le paga por mostrar su forma de pensar y si eso llegara a ocurrir, él asegura que sería "el dinero más reconfortante", sería "un dinero limpio".

"No me pagan por publicar. Mis ideas no se venden. No negocio ni mi libertad ni la de Cuba, pero les confieso que últimamente le he cogido el gusto a esto de desenmascarar a la dictadura".

Responde así a las continuas acusaciones de la Seguridad del Estado a artistas, periodistas independientes, activistas políticos y animalistas a quienes acusa de mercenarios y de recibir pagos y financiación externa para atacar al Partido Comunista.

El doctor Pupo Casas cree que opiniones como la suya molestan a los "grupitos revolucionarios" porque lo que quieren es tener al pueblo engañado con teorías trasnochadas. Pero eso, en su opinión, está cambiando porque la gente cada vez le sigue más a quien piensa como él que a quien responde al PCC.

"Los quieren tener engañados (a los cubanos) para seguirlos explotando y llenándolos de doctrinas obsoletas que solo agudizarán sus miserias y (los) privarán de libertades, pero lamentablemente sus filas decrecen y las mías aumentan", les dijo.

"Cada día un cubano nuevo se siente identificado con lo que publico y con eso me basta porque eso significa que solo necesito seguir sumando cuando ustedes restan. Eso asegurará la victoria de la verdad sobre su mentira. Miren a su alrededor, la juventud está con el cambio".

La vida de Alexander Pupo Casas cambió el día que aceptó en Facebook la amistad de su jefa, la responsable del Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial de las Tunas, donde él estaba haciendo la especialidad.

En cuanto ella pasó revista a las publicaciones de su alumno en esta red social, decidió que debía convocar una comisión de investigación para apartarlo porque un médico cubano tiene que ser o aparentar ser comunista.

Sin previo aviso y en medio del confinamiento, Alexander Pupo fue expulsado y desalojado de la beca donde residía mientras hacía la especialidad en Las Tunas, ya que él es de Holguín.

Cuando daba por sentado que lo iban a expulsar de la especialidad y ante el temor de perder su título de médico, el doctor Pupo Casas, pidió la baja voluntaria. Le dijeron que podía incorporarse en cualquier otra universidad que aceptara su expediente laboral.

A pesar de los contratiempos que le ha traído mostrar en público su forma de pensar, el doctor Pupo Casas aseguró en una entrevista concedida a CiberCuba que no se arrepiente de nada. Y como él dice, cada día gana más seguidores en las redes sociales.