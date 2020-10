Presentarán informe de derechos sociales en Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará este miércoles su tercer informe sobre derechos sociales en la isla, de gran importancia para conocer la realidad del país y mostrar en cifras las percepciones de la población respecto a asuntos como la vivienda, salud, acceso a los medicamentos y salario.

La presentación contará con diferentes expertos en el tema y se hará a las 12 del mediodía (hora de Cuba) a través de las páginas de Facebook de CiberCuba y el OCDH.

"Esta presentación es el colofón de una serie de informes que el OCDH ha venido presentando a lo largo de este último año y que juegan un papel muy importante en evidenciar la precariedad en la que se encuentra la gran mayoría del pueblo cubano", aseguró a este medio Alejandro González Raga, presidente ejecutivo de la organización no gubernamental con sede en España.

González Raga aseguró, además, que otro de los elementos importantes de este informe es que revela opiniones de residentes en la isla, principales afectados por las políticas que ejecuta el Gobierno, así como el agotamiento económico social que ha provocado "un modelo que lo prometió todo y sólo trajo a la sociedad, opresión y sufrimiento".

Durante la presentación del informe se podrá conocer una parte de los datos obtenidos tras entrevistar a 1249 cubanos mayores de 18 años en todo el país entre el 17 de julio y el 10 de agosto de este año.

Temas como derecho a la sanidad, alimentación y soberanía alimentaria, agua potable, vivienda, empleo y salario justo, educación gratuita y de calidad y el derecho a un entorno saludable son recogidos en este tercer informe que ofrece una visión de lo que en realmente es el país y por eso el eslogan de esta iniciativa es "Cuba no es como te la cuentan".

Como novedad este año se incluyó en la encuesta la perspectiva de futuro que tiene la población cubana, con la siguiente pregunta en el cuestionario: Para los próximos 6 meses, ¿cómo usted prevé que evolucione la situación?

Para Yaxis Cires, director de Estrategia del OCDH y que participará también en la presentación, estos datos son muy reveladores porque permiten mostrar la visión de futuro a corto plazo de los ciudadanos, sobre todo a raíz de las medidas económicas y sociales adoptadas por el régimen de La Habana en los últimos meses.

"El sentimiento pesimista es el preponderante en la mayoría de los cubanos. Más del 70% considera que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos y 6 de cada 10 opina que empeorará la situación de sus ingresos", revela el informe de derechos sociales que presentará el OCDH.

El equipo que presentará una parte de los resultados obtenidos está integrado también por la doctora cubana Daily Coro y por Katya Rimkunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional Republicano. Se contará además con John Barsa, administrador interino de la USAID y la Dra. en Ciencias Políticas Laura Tedesco, profesora en el campus de Madrid de la universidad de Saint Louis.

Como cierre del encuentro virtual se proyectará un videoclip que ha sido el tema musical de la campaña, compuesto por el cubano Antonio Pacios, residente en Madrid desde hace siete años, y para quien la música es una manera de sentirse vivo, según declaró a CiberCuba.

"La verdad es que me sorprendió mucho que el Observatorio contara conmigo para que hiciera la canción de este tercer informe. Yo admiro mucho su trabajo y me parece necesario para dar a conocer la realidad del país, que no es la que te enseñan en las revistas", confesó Pacios.