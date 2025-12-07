Anciano con cáncer queda sin tratamiento por no poder comprar insumos y medicamentos en Cuba

Las personas mayores enfrentan las peores consecuencias de la crisis en Cuba (imagen generada con IA)

El testimonio de un anciano con carcinoma epidérmico que no puede operarse ni medicarse por falta de recursos expone la crudeza de la precariedad en Cuba, donde el acceso a tratamientos depende cada vez más de lo que las familias puedan costear.

Un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su cuenta de X muestra el caso de Arles Serrano Morales, un adulto mayor con cáncer de piel quien no recibe tratamiento porque la cirugía exige insumos médicos que su familia debe comprar, algo imposible en un contexto de escasez y precios desorbitados.

Según el testimonio, el paciente no toma ningún medicamento, ni siquiera para dormir, porque resultan inalcanzables, y el hogar donde reside presenta un deterioro extremo, con paredes podridas y una cocina improvisada al aire libre.

La mujer que lo acompaña explica en la grabación que la operación está fuera de su alcance porque deben aportar “todos los utensilios”, los cuales no se encuentran o tienen costos prohibitivos.

La vivienda, en malas condiciones y sin recursos para repararla, agrava aún más la vulnerabilidad del enfermo.

El OCDH contextualiza que esta situación no es excepcional, sino un reflejo de la pobreza generalizada en la isla.

La organización asegura que 89% de los cubanos vive en pobreza y que solo 3 % logra conseguir medicamentos en las farmacias, una realidad que convierte cualquier enfermedad en una barrera casi imposible de superar.

Añade que la falta de insumos médicos, el costo impagable de los tratamientos y el deterioro habitacional están poniendo en riesgo directo la vida de millones de personas.

La entidad responsabiliza al Gobierno cubano por no garantizar condiciones mínimas de salud, vivienda y protección, y reclama respuestas inmediatas ante una crisis que, advierte, condena a los enfermos más pobres a quedar sin alternativas reales.

El gobierno cubano ha intensificado los operativos policiales para desarticular redes de venta ilegal de medicamentos.

Sin embargo, la población critica que estas acciones no abordan la raíz del problema, dada por la crónica escasez de fármacos en las farmacias estatales.

A pesar de las promesas de mejorar el suministro, el sistema de salud sigue enfrentando una crisis estructural que afecta la disponibilidad de medicamentos básicos.

A mediados de año, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció la crisis estructural sin precedentes que atraviesa el sistema sanitario cubano, marcada por una cobertura de apenas el 30 % del cuadro básico de medicamentos y con un deterioro generalizado de los servicios médicos.

El OCDH ha denunciado que son las personas mayores quienes enfrentan las peores consecuencias de la falta de liquidez, el deterioro económico y el abandono estatal.

El reciente incremento de las pensiones mínimas en Cuba, en vigor desde septiembre, ha vuelto a quedar neutralizado por la constante caída del valor del peso cubano en el mercado informal de divisas, donde el dólar y el euro han alcanzado nuevos máximos históricos.

El monto mínimo establecido por la Resolución 14/2025 —4,000 pesos cubanos (CUP)— equivale hoy a unos 9,0 dólares, 8,16 euros o 14,8 MLC, según las tasas informales vigentes este 7 de diciembre.

Sin embargo, la realidad muestra lo contrario, un Estado que abandona a quienes dedicaron su vida laboral al país y que ahora sobreviven con pensiones que no alcanzan para nada.