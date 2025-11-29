Yosvany Rosell García cumple 38 días en huelga de hambre y sigue en estado crítico

Vídeos relacionados:

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cumplió este sábado 38 días en huelga de hambre y continúa en estado crítico, según informó su esposa, Mailin Sánchez.

En el parte médico de las 8:00 a.m. del 29 de noviembre de 2025, los doctores reportaron que Rosell “mantiene un estado de salud crítico, sin diagnóstico específico, aunque mostró una leve mejoría en la coloración del orine tras ingerir un poco más de agua durante la noche”, dijo la mujer desde San Pedro, Costa Rica, donde ha denunciado su caso ante organismos internacionales de derechos humanos.

A pesar de ese pequeño signo positivo, la situación sigue siendo de alto riesgo vital, debido a los daños acumulados por más de cinco semanas sin ingerir alimentos sólidos.

Publicación en Facebook

“Seguimos en cadena de oración para este padre. Cada segundo es crucial para salvar su vida”, escribió Sánchez en su publicación, acompañada de las etiquetas #LibertadParaYosvanyRosellGarcíaCaso y #LibertadParaTodosLosPresosPolíticos.

Yosvany Rosell, padre de tres hijos, fue detenido en Holguín durante las manifestaciones del 11J y condenado inicialmente a 30 años de prisión por “desórdenes públicos y desacato”, una de las sentencias más altas dictadas tras aquellas protestas. Posteriormente, su pena fue reducida a la mitad tras una apelación.

Lo más leído hoy:

Desde su encarcelamiento, ha denunciado maltratos, aislamiento y falta de atención médica, lo que lo llevó a declararse en huelga de hambre a finales de octubre.

Su familia insiste en que la protesta busca llamar la atención sobre su situación carcelaria y la falta de respuesta judicial a sus apelaciones.

“No creo en la justicia, está ciega, sorda y muda. Lo único que pido es que mi esposo no muera”, escribió su esposa el día anterior, cuando los médicos confirmaron un fallo renal agudo tras 37 días sin alimentos.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Prisoners Defenders reiteraron este sábado su alerta urgente ante el deterioro físico de Rosell y pidieron su liberación inmediata por razones humanitarias.

Desde Costa Rica, representantes del Comité de Ciudadanos Defensores de Derechos Humanos (CCDDH) acompañaron a Mailin Sánchez en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La situación de Yosvany Rosell García es un símbolo del sufrimiento de los presos políticos en Cuba. Urge una acción internacional antes de que sea demasiado tarde”, declaró uno de los portavoces del comité.