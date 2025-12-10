Niegan visita a esposa de preso político hospitalizado en Holguín

Vídeos relacionados:

La esposa del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, Mailin Sánchez, denunció este martes en redes sociales que lleva cuatro días sin poder verlo pese a que se encuentra hospitalizado y a “solo una puerta” de distancia, pero le niegan tenerlo aún más cerca.

García Caso permanece ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín, tras sufrir un grave deterioro físico luego de una huelga de hambre de 40 días que lo dejó al borde de la muerte.

En un mensaje publicado en Facebook, Sánchez relató la angustiosa situación que enfrenta su familia: “Aunque el parte médico dice que está recuperándose, llevo cuatro días sin poder verlo. Diariamente vengo a traerle alimentos, su ropa limpia y lo que necesite, pero no me permiten entrar. Es muy triste. ¿Cómo no verlo y que sienta nuestro apoyo? Su familia lo extraña. Justicia, mil veces justicia y libertad”.

Publicación de Facebook/Mailin Sánchez

La esposa afirmó que, pese a acudir al hospital cada día, sale “muy triste, con deseos de verlo”, sin saber por qué continúan negándole el acceso. Su testimonio ha generado numerosas muestras de solidaridad en redes sociales.

Un preso político en estado delicado tras 40 días de huelga de hambre

García Caso cumple una condena de 15 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Holguín. En octubre inició una huelga de hambre que se extendió por 40 días y que, según activistas y familiares, puso en riesgo su vida debido al extremo deterioro físico y la falta de atención médica adecuada en prisión.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han denunciado su caso y exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba. Ambos organismos han documentado condiciones inhumanas, negligencia médica y tratos degradantes contra detenidos por motivos políticos.

Una situación que evidencia patrones de represión

La negativa a permitir visitas familiares, incluso en un entorno hospitalario, se suma a las denuncias recurrentes de aislamiento, castigos arbitrarios y restricciones a la comunicación que enfrentan los presos políticos en Cuba. Para el OCDH, se trata de prácticas destinadas a quebrar psicológicamente tanto a los detenidos como a sus familias.

Mientras tanto, la salud de Yosvany Rosell García Caso continúa en estado delicado, y su familia insiste en que el acompañamiento emocional es esencial para su recuperación. “¿Qué nombre se le puede poner a esto?”, preguntó su esposa, visiblemente conmocionada.