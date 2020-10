Youtuber cubano Jancel Moreno: "Mover una estantería no soluciona nada, esas tiendas tienen que cerrarlas YA"

El youtuber y activista cubano LGBTI+, Jancel Moreno, se manifestó tras la polémica que existe en el país por las tiendas en Moneda Libre Convertible (MLC): "Mover una estantería no soluciona nada, esas tiendas tienen que cerrarlas YA", aseguró.

Moreno escribió un comentario en la red social Facebook acerca de la controvertida nota publicada en periódico de Guantánamo Venceremos, la cual expone la petición de cambiar las confituras de lugar en una tienda en MLC, para que los niños no las vean desde la calle.

Por su parte, Moreno dijo que se trata de algo tan doloroso como real.

"Las tiendas en MLC solo han traído eso, un apartheid eco. Todo lo que antes podíamos comprar ahora está en monedas a las que no tenemos acceso, como si las tiendas fueran para otros que no somos nosotros", sostiene.

Según el joven youtuber, "¿cómo se le explica a un niño que no le pueden comprar un paquete de galletas, no porque no tenga dinero, sino que el que tiene no sirve?".

La polémica nota apareció en la edición del 18 de septiembre, en una sección llamada "Instantáneas", un espacio para las quejas de la ciudadanía:

"Guantanameros sugieren a la gerencia de la tienda de productos en MLC situada en las calles Los Maceos esquina a Prado, se valore la posibilidad de cambiar de lugar las confituras visibles a través de la cristalería que da para esta última arteria y colocar otro producto, porque llaman mucho la atención de los niños, y es complejo explicarles la imposibilidad de los padres para comprarlos por no tener acceso a esa moneda, cuestión que ante la incomprensión de los pequeños, por lo general, les provoca el llanto", dice la nota.

Jancel Moreno fue recientemente amenazado, y le dijeron que si no dejaba de 'meterse con la revolución' publicarían fotos íntimas suyas en las redes sociales.

“El régimen intenta utilizar la intimidad de activistas, artistas, periodistas, que se atreven a levantar su voz, lo hacen desde su posición patriarcal, como si nuestros cuerpos no fuesen hermosos y como si el sexo no fuese algo totalmente natural”, sostuvo el joven.

En otra ocasión la Seguridad del Estado lo amenazó con entre tres y cuatro años de cárcel por hacer "propaganda enemiga", por sus publicaciones en redes sociales y por ser seguidor del presentador Alex Otaola y del Líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.