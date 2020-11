Yulien Oviedo confiesa que sufre depresión: "Por poco termino con el sufrimiento"

El cantante y músico cubano Yulien Oviedo ha compartido unas declaraciones en sus redes sociales en las que confesó a sus fanáticos que desde hace un tiempo viene padeciendo depresión y que ha estado luchando contra la enfermedad.

El artista explicó que en un principio notó cambios en su estado de ánimo, algo que un principio le pareció completamente normal. Sin embargo, los síntomas se fueron agravando con el paso de los días, hasta el punto de pensar en la idea de poner fin a su vida, pues la depresión podía más que él.

"Quiero confesarles algo, hace unos días comencé a experimentar cambios en mi estado de ánimo lo cual me parecía algo normal, después me di cuenta que no tenía deseos de hacer nada, lo cual me encerré en mi cuarto y pasaban las horas y cada vez era peor y peor, en fin, la depresión pudo más que yo al punto que por poco termino con el sufrimiento", escribió primeramente el artista.

A continuación, Yulien Oviedo explicó a sus seguidores que antes de tomar una decisión tan drástica pensó en los suyos y en su carrera, algo que hizo que su dolor mermase un poco. Finalmente, el joven se mostró positivo y dijo que espera que "todo este episodio pase pronto" para poder retomar las riendas de su vida y de la música.

"Pero antes pensé en mi hijo, en mi familia, en mi carrera, en los años que llevo como artista, en mis amigos y se fue aliviando, no del todo, ese dolor que llevo cargando todos estos años intensos sumergido en el mundo de la música desde muy temprana edad. Quiero que sepan que los quiero mucho y solo espero que todo este episodio pase pronto......C.H.A.N.G.E", concluyó.

Tras sus desgarradoras palabras, muchos han sido los mensajes de ánimo y apoyo que le han llegado al artista a través de su propia publicación de Instagram.

Mensajes como "Fuerza, todo pasará, son pruebas de la vida, vivir te hará más fuerte, sigue enfocado en la música que te hará bien", "Ánimo. Tienes muchas razones para seguir adelante y a las personas más importantes a tu lado" o "Claro que si papá, pasar pagina a lo malo y que vengan las bendiciones. A seguir trabajando duro con disciplina y determinación y la vida te seguirá retribuyendo con muchos éxitos", son algunos de los que se pueden leer en su post.

Otro de los cantantes urbanos que en las últimas semanas ha declarado en las redes sociales que también ha sufrido esta dura enfermedad ha sido el colombiano J Balvin.

La estrella del reguetón latino subió hace unos días unos vídeos a las historias de su perfil de Instagram donde confesó a sus fans que ha estado pasando por un complicado momento debido a un episodio de depresión y ansiedad, algo que ya le había pasado en ocasiones anteriores, y de ahí se ausencia en el entorno virtual.

A pesar del difícil momento que está atravesando a nivel personal, J Balvin se mostró positivo y comentó que en cuanto "acabe la tormenta" volverá a hacer chistes con todos sus seguidores y volverá más fuerte y animado que nunca.

