Chocolate MC envía un importante mensaje a todos sus fanáticos: "Les debo una explicación"

El cantante cubano de música urbana Yosvanis Arismín Sierra Hernández, popularmente conocido como Chocolate MC, compartió un comunicado en su perfil de Instagram dedicado a todos sus admiradores en el que explica las razones por las cuales su nuevo álbum de estudio no pudo ser presentado en todas las plataformas digitales en la fecha que tenía prevista, el pasado día 7 de noviembre.

"Mi queridísimo súper mega público, ya que los veo tan desesperados les debo una explicación pues sé y los entiendo, ya que hasta yo estoy ansioso y desesperado, además, un día fui fanático como ustedes, aunque hoy lo sigo siendo pero desde otro ángulo", fueron las primeras palabras del escrito del reguetotero.

Como todo artista que se debe a su público, El rey de todos los reparteros pidió disculpas por la demora y les confesó que él también estaba ansioso por estrenar su disco, pero que no les podía brindar un producto mal terminado y de mala calidad, de ahí que en los próximos días les dará una nueva fecha de lanzamiento.

"El CD no salió el día 7 pues no quiero darles un producto mal mezclado ni mal masterizado. Le estamos dando los últimos toques, los últimos ajustes y boom, la bomba estallará en el momento preciso, con todos los cabos atados y como debe ser. No se preocupen que ya el disco está 99% terminado, solo que esta vez se lo vamos a dar con audiovisuales y una distribución más profesional y organizada. No queremos seguir sacando música por sacar ni por pegar, quiero que el planeta entero nos escuche y poner mi reparto en lo más alto", añadió el cantante urbano.



Para finalizar, Chocolate MC quiso agradecer la comprensión de sus seguidores y aseguró que esta semana lanzará los tres primeros audiovisuales pertenecientes a esta nueva producción musical.

"Gracias por entender y tranquilos, que ya van a salir en menos de una semana los primeros 3 vídeos. Siento mucho no haber podido complacerlos, pero les aseguro que no me pude complacer ni yo, pues también estoy desesperado por lanzar. Pero hay un dicho que dice que "La prisa no es elegancia”, así que sigan así con las mismas ganas y bien atentos que ya les doy la fecha final , a cual van a tener el CD entero disponible en todas las plataformas digitales", concluyó.

Tras sus palabras, el apoyo por parte de sus incondicionales no tardaron en aparecer en la publicación de Chocolate MC a través de mensajes en los que le piden, en su mayoría, que no se preocupe, que se concentre en su música, pues ellos siempre estarán presentes para escuchar sus temas.

"No rey, olvídate de las disculpas, nosotros aquí estamos ready para cuando explote esa grasa", "Bien hecho mi hermano, hay un dicho que dice que la paciencia paga. Nunca lo olvides", "Tranquilo hermano que los fans de raíz somos elegantes y no hay prisa" o "Así se hace negro. Dándole explicación a tus fans. ¡Tienes un 10!", con algunos de los comentarios que figuran en el post.

