Detienen al rapero y opositor cubano Maykel Osorbo

El rapero y opositor cubano Maykel Osorbo fue detenido este viernes por la policía política de la Isla.

Según las denuncias realizadas en redes sociales, a Osorbo lo detuvieron por las calles Obrapía y Aguacate, en La Habana Vieja.

En los últimos días varios artistas y opositores al régimen cubano han sido detenidos por reclamar la libertad del activista y músico Denis Solís, sin motivo alguno y tras salir de su vivienda este lunes en la tarde.

En el día de ayer fue detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara por las fuerzas represoras de la policía de la Isla en el municipio Playa. La patrulla 291 lo estaba esperando a la salida de la casa donde estaba de visita.

También fue detenida en la jornada la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, en la Villa Panamericana, y fue dirigida hacia la estación de Policía de Cojímar.

Por su parte, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho relató que este jueves fue detenido por los oficiales de un carro patrullero con el número 623 y una moto Suzuki con un agente de la seguridad del estado.

"Sin identificarse (nunca lo hacen) , me dicen que tengo que apagar el móvil y montarme en la patrulla, rápidamente paso un sms a mi hermano Esteban informando lo que me sucedía y el número del carro patrullero", relató.

"Llegando a la unidad de Zanja fue cuando experimenté lo que sabía que algún momento iba a experimentar, pero jamás imaginé que fuera hoy: fui empujado, golpeado; me gritaban en el oído como si estuvieran hablando con alguna persona con dificultad auditiva. Lloré, sí lloré mucho, el dolor me mataba, pero sabía que tenía que resistir. Como fiera a cada golpe que me daban, los miraba fijamente, como si quisiera que sus rostros se quedaran grabado en mi memoria, que así fue. Me repetían esa frase , que aunque muera de 200 años, jamás la olvidaré: "Te entramos a pescozones por maricón y chismoso".

Desde que Solís fuera detenido muchos han alzado su voz por su liberación.

"La vida no vale nada cuando se vive con miedo y escondido, hay seres de luz y uno es el Denis", dijo Otero Alcántara del joven.

Otero Alcántara, la curadora Anamely Ramos y otros miembros del Movimiento San Isidro hicieron entrega ante el Tribunal Provincial de La Habana de un Habeas Corpus para exigir la libertad de Solís.