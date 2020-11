Entrevista a Massimo Rossi, CEO de Cuervo y Sobrinos: "Nuestra identidad es Cuba"

Massimo Rossi, CEO de la firma de alta relojería Cuervo y Sobrinos, vive en Europa, pero conoce y siente La Habana. No en balde describe su negocio como una compañía con alma latina y maquinaria suiza.

A la Isla empezó a amarla antes de Cuervo y Sobrinos, a través de sus puros habanos. "Queremos reforzar los lazos de Cuervo y Sobrinos con Cuba. El negocio en estos momentos no es fácil porque aparte del Covid hay que competir en el mercado y mientras más y mejor puedas posicionar tu marca en el mercado, tienes más ventajas. Nuestra identidad es Cuba, la historia y la tradición".

Pone como ejemplo de esa cubanía que se respira en Cuervo y Sobrinos, una línea nueva de relojes de señora que han sacado este año y que ha sido diseñado por una cubana residente en Suiza.

Massimo Rossi, CEO de Cuervo y Sobrinos. Foto: CiberCuba

También el año que viene sacarán un nuevo modelo que se va a llamar Buceador, que es un reloj que está inspirado en el Mar Caribe; y tienen la línea Pirata... "Cuba está muy presente en la marca y en sus colores", añade.

Sobre su experiencia con el Gobierno cubano, Rossi apuntó que "no hay ningún problema". No obstante, aclara que el diseño del producto se hace en Suiza, sin influencias de nadie. "Nosotros tenemos una relación comercial con ellos y no tenemos problemas", recalcó.

Sobre la inclusión de Cuervo y Sobrinos en la lista de establecimientos de la Isla donde los cubanoamericanos no pueden comprar, Rossi admite que eso les afecta. "Antes había muchos turistas cubanos-norteamericanos que se iban a Cuba a través de los barcos (cruceros), pero eso hace más de un año se ha parado y eso es negativo para el negocio", apuntó.

"Nosotros no queremos hablar de temas políticos. Estamos encantados de la marca y de la historia de Cuba". No obstante, no oculta la esperanza de que con el nuevo presidente de EE.UU. las cosas mejoren para su negocio.

Él es uno de los tres socios que desde el año 2000 trabajan en el relanzamiento de la marca de relojes Cuervo y Sobrinos, una seña del glamour y el lujo de la Cuba anterior a 1959.

Por la tienda que Cuervo y Sobrinos tenía en San Rafael y Águila pasaban estrellas como Clark Gable o Nat King Cole. Hoy en su lugar está Praga, un establecimiento que no merece ser el heredero de un local con el que soñaban muchos cubanos.

Y quizás por eso, la marca apela a la nostalgia para resurgir, después de treinta años de silencio, con modelos vintage, a los que hoy les han dado nombres que evocan a los puros habanos que tanto gustan a Massimo Rossi o a personajes queridos como el recién fallecido historiador de La Habana, Eusebio Leal.

Éste es uno de los motivos por el que la compañía puso a uno de sus modelos más emblemático el nombre de "Historiador".

Cuenta Rossi que Leal se esforzó muchísimo para que Cuervo y Sobrinos volviera a Cuba y tuviera una boutique, la única que tienen por el momento: de 150 metros cuadrados y ubicada en pleno corazón de La Habana Vieja. En mente tienen abrir más adelante una tienda en Miami, donde radica la mayor parte de la emigración cubana en Estados Unidos.

El diseño original de Historiador fue creado en 1946, pero la compañía quiso relanzarlo en 2009, con la apertura de la boutique de La Habana, un proyecto al que Eusebio Leal le puso mucho empeño.

"Por esta razón hemos dado a esta línea, que hoy en día es la línea más importante de Cuervo y Sobrinos el nombre de Historiador. Es un tributo a él, a lo que ha hecho por la marca", explica Rossi a CiberCuba.

"Tener una boutique es una inversión bastante alta de Cuervo y Sobrinos, que sigue siendo una marca familiar. Ahora somos tres dueños. El negocio va bien, pero invertir de momento en una boutique es algo que no podemos hacer. Pero si hay un sitio donde un día vamos a abrir una boutique fuera de Cuba, por supuesto, es Miami", prometió.

Antes del cierre por coronavirus, muchos extranjeros que visitaban la Isla entraban en la boutique a descubrir la historia de Cuervo y Sobrinos, el Cartier cubano con el que soñó toda una generación. La suya es una historia de lujo, de nostalgia y hoy de resurgir.