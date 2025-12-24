Otaola aplaude decisión de Miami-Dade de revocar licencias a negocios con vínculos con Cuba

Vídeos relacionados:

El influencer y presentador cubano Alexander Otaola celebró públicamente la decisión del condado de Miami-Dade de revocar licencias comerciales a negocios sospechosos de mantener vínculos con el régimen cubano, una medida anunciada recientemente por el recaudador de impuestos de la zona, Dariel Fernández.

A través de una publicación en Facebook, Otaola expresó su respaldo a la acción con un mensaje breve y directo: “Gran trabajo, Dariel Fernández. Así se hace. ¡Seguimos!”.

Publicación de Facebook/Alexander Otaola

La reacción del influencer no es casual. Precisamente, la lucha contra cualquier actividad económica que beneficie al régimen de La Habana ha sido una de las principales banderas políticas de Otaola, quien, incluso, se presentó como candidato a la Alcaldía de Miami-Dade, con un discurso centrado en el endurecimiento de medidas contra empresas y personas que, desde el sur de la Florida, mantengan relaciones comerciales con Cuba.

EN tanto, Fernández dio un nuevo paso en la aplicación de sanciones contra actividades comerciales relacionadas con el régimen cubano, al cancelar las licencias de 20 negocios que no pudieron demostrar autorización federal para operar con la Isla.

De acuerdo con Telemundo 51, la medida fue anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien explicó que su oficina inició una revisión a gran escala luego de detectar posibles violaciones a las leyes federales que regulan el comercio con Cuba.

Dariel Fernandez en X

Como parte del proceso, 75 empresas fueron notificadas y se les solicitó documentación que acreditara permisos otorgados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y/o la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). De ese total, 48 negocios respondieron satisfactoriamente, descartando cualquier relación comercial ilegal con la Isla.

Las empresas que no respondieron recibieron una segunda advertencia el 25 de noviembre de 2025, en la que se les informó que la falta de respuesta sería considerada una presunción de incumplimiento legal. Tras vencer el plazo, las autoridades procedieron a revocar el Impuesto Local para Negocios, dejando a esas entidades imposibilitadas de operar legalmente en Miami-Dade.

Entre las compañías afectadas figuran agencias de viajes, servicios de envíos, logística y multiservicios, varias de ellas con más de una sede en el condado. La revocación entra en vigor de inmediato y contempla sanciones adicionales para quienes continúen operando sin licencia válida.

El medio de prensa informó que con efecto inmediato, los siguientes negocios no cuentan con el aval para operar en el condado:

Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

Global Cargo Corp

Globi Multiservices Inc., operando como Globi Envios

Managua Travel Agency Inc., operando como Cuba Travel & Services

BM Envios Cargo Corp

R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

Leafy Holidays Inc

JM Services LLC

Yumury Envios & Travel LLC (2 ubicaciones)

Lucero Services Corp

OMD Multiservices LLC, operando como Martinair Travel

JC Montoya Services Inc

Latin Logistics LLC, operando como Avianca Express

Capote Express Inc

Pocho Express LLC

Xcellence Travel Inc

Via Blanca Multiservice Inc.

Tu Cuba Multiservices Corp

Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)

Fernández sostuvo que la acción se ampara en la legislación estatal y local, que faculta al condado a negar o cancelar licencias a cualquier entidad que mantenga relaciones comerciales con Cuba en violación de la ley federal.

“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener al régimen cubano”, afirmó el funcionario, quien subrayó que su experiencia personal como emigrante cubano refuerza su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley.

El recaudador adelantó que las investigaciones continúan y que más negocios podrían enfrentar medidas similares en las próximas semanas. “Este es solo el inicio de un proceso que se conducirá con firmeza y respeto absoluto al estado de derecho”, concluyó.

Guerra avisada...

En el mes de septiembre, Fernández ya había lanzado una advertencia contundente a las compañías que intenten hacer negocios con el régimen cubano, asegurando que no permitiría que se lucren a costa del sufrimiento del pueblo de la isla.

En aquel momento, recordó que la ley de Florida es clara y dice que cualquier empresa vinculada con La Habana puede perder sus licencias locales y ser obligada a cerrar operaciones en el condado.

Voz del exilio

Fernández, que se define como un “emigrante cubano que conoce de primera mano el dolor y sufrimiento que esta dictadura ha infligido”, ha asegurado en múltiples ocasiones que hará todo lo que esté a su alcance para que “ningún negocio que se beneficie del dolor del pueblo cubano opere en Miami-Dade”.

Con esta declaración, la política local del sur de la Florida se coloca en sintonía con las demandas del exilio, que reclama acciones firmes contra quienes faciliten recursos al régimen, en un momento de crisis económica y social en la isla.