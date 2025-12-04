Anuncian apertura de una ferretería cubana con servicio 24 horas: ¿Qué se sabe sobre el proyecto?

Vídeos relacionados:

En Cuba, un país donde adquirir una cerradura o un saco de cemento puede convertirse en una carrera de obstáculos, la promesa de una ferretería abierta las 24 horas del día parece un anuncio fuera de época. Pero no es ciencia ficción.

Antes de que finalice 2025, la empresa privada Y. Ferreira, con sede en Villa Clara, prevé inaugurar en Santa Clara su cuarto punto de venta, esta vez con un giro hacia el negocio de productos de ferretería, en un local reacondicionado frente al parque Antonio Maceo, según dio a conocer la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El dato llamativo es que prestará servicio ininterrumpido, las 24 horas del día.

Algo impensable para la red estatal de comercio, plagada de horarios restringidos, falta de productos, sistemas de pago obsoletos y una burocracia que ahoga cualquier intento de eficiencia.

La ferretería ocupará parte de un inmueble que en el pasado albergó una lavandería estatal, hoy fragmentada entre viviendas y un proyecto de desarrollo local.

Sin acceso a agua y con el espacio casi en ruinas, el rescate del local ha sido completamente financiado por el sector privado.

Lo más leído hoy:

En palabras del administrador de Y. Ferreira, Norge Lugones Martín, “el propósito era rescatar el objeto social de antaño, pero ya el inmueble no existe en su totalidad”.

La reconversión responde, dice, a “una necesidad real de la población, ya que hoy no existen muchos sitios donde se pueda adquirir este tipo de productos en la ciudad, o los que existen (como la Candonga, por ejemplo) están manejados por revendedores que hasta triplican los precios”.

La afirmación, aunque certera, no deja de ser paradójica. El discurso oficial ha demonizado durante años el mercado informal y al mismo tiempo ha generado las condiciones para su existencia.

Ahora, es el capital privado -autorizado pero vigilado- quien suple parte de esa demanda, siempre bajo condiciones propias: precios “competitivos”, sí, pero nunca al alcance de todos.

Importar, vender y sobrevivir: la lógica del mercado en una economía desigual

Y. Ferreira promete entrar con fuerza: respaldo de mercancías, precios “diferenciales” y aceptación de todas las pasarelas de pago.

“La idea es que la oferta se vuelva estable y no quede solo en manos de revendedores”, asegura Lugones.

Pero ¿quién garantiza que los precios realmente serán accesibles? ¿A quién va dirigida esta ferretería abierta 24/7?

La experiencia en otras tiendas del sector privado apunta a lo contrario: productos disponibles, sí, pero a precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos, cuyo salario medio estatal no alcanza para comprar ni una brocha decente.

La empresa, especializada también en importación de confituras, anuncia incluso que tendrá una pequeña sección de alimentos.

Y aunque el discurso intenta posicionarse como alternativa al abuso de precios, lo cierto es que el mercado privado funciona bajo reglas propias, sin regulaciones claras de precios ni mecanismos de fiscalización reales.

El desabastecimiento del sector estatal ha dejado la puerta abierta al negocio privado, pero en condiciones que perpetúan la desigualdad.

Ruinas rescatadas… para quién

La transformación del local, al 80% de ejecución, ha costado unos 12 millones de pesos, según la propia empresa.

Los trabajos han incluido restauración de piso, techo, seguridad y ambientación, a cargo de cuatro empresas privadas locales.

En paralelo, se han iniciado labores de limpieza y embellecimiento en áreas aledañas, reparación de aceras y alumbrado público.

El contraste salta a la vista: mientras sectores estatales siguen paralizados por falta de presupuesto, el sector privado marca el paso, reconfigurando zonas enteras de la ciudad.

Pero lo que algunos interpretan como revitalización urbana, otros lo ven como una forma encubierta de gentrificación, donde el acceso a servicios y productos termina supeditado a la capacidad de pago de una minoría.

“Es bueno que se haya remodelado el espacio, que embellece el entorno e impide que la edificación continuara casi en ruinas”, opinó al citado medio Damarys Ballate Machado, vecina del lugar.

Pero otras voces muestran escepticismo: “Que los precios sean un poco más acordes a la población”, pidió Lizie Esther García Díaz, preocupada por el impacto económico que tendrá el nuevo establecimiento sobre las familias trabajadoras de la zona.

Un negocio que despierta preguntas

La tienda, que funcionará con una plantilla de unos diez trabajadores, se presenta como alternativa a los abusos del mercado informal, pero, en el fondo, encarna los mismos dilemas de siempre, siendo el más delicado el fantasma permanente de los precios inaccesibles para los sectores más vulnerables.

Mientras el Estado continúa sin garantizar ferreterías funcionales, sin colas eternas ni estantes vacíos, la población queda atrapada entre revendedores de Candonga y empresas privadas que “mejoran el entorno” pero no necesariamente el acceso real al consumo.

La inauguración está prevista para antes de que finalice el año, aunque sin fecha concreta. Lo que sí está claro es que la tienda abrirá en un país donde, incluso con dinero, muchas veces no hay dónde comprar lo esencial. Y cuando sí lo hay, no todos pueden permitírselo.