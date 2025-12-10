Una cubana ha encendido las redes con un mensaje que muchos emigrados han sentido en carne propia. En un video que se volvió viral en TikTok, la creadora Dalla Naya Román (@dallanayroman) lanzó una advertencia directa a quienes viven fuera de la isla: no hagan negocios con sus familiares en Cuba.

Sin pelos en la lengua, Dalla explicó que muchos parientes en la isla “son demasiado creativos con el dinero ajeno”. En tono de burla, imitó las típicas propuestas que suelen recibir los emigrados: “Si me mandas dinerito, compramos un carro, lo ponemos a botear y así te ahorras un bill”. Pero su mensaje fue claro: esas ideas casi siempre terminan en pérdidas y disgustos. “Todo son mentiras. Que si se robaron la moto, que si se perdió la mercancía… al final nunca ves un peso”, sentenció.

El video desató una avalancha de comentarios de cubanos dentro y fuera del país, la mayoría compartiendo experiencias similares. “Mi amigo mandó dinero para comprar una finca y se la pasaban jugando dominó con lo suyo”, contó un usuario. Otro resumió el sentimiento general: “Con un tío así no hacen falta enemigos”.

Aunque algunos criticaron a Dalla por generalizar, la mayoría coincidió en que su advertencia es más real que exagerada. “La gente en Cuba tiene muchas ideas, pero siempre con el dinero de los demás”, escribió una seguidora. Otros la aplaudieron por decir en voz alta lo que muchos piensan y pocos se atreven a admitir.

Entre risas, ironías y confesiones dolorosas, el video de Dalla se ha convertido en un desahogo colectivo sobre una realidad que viven miles de cubanos en el exilio: el deseo de ayudar a la familia puede convertirse, fácilmente, en una trampa emocional y económica. “No caigan en esa trampa”, repite Dalla, en una frase que ya se ha vuelto lema para muchos emigrados.