Una cubana ha encendido las redes con un mensaje que muchos emigrados han sentido en carne propia. En un video que se volvió viral en TikTok, la creadora Dalla Naya Román (@dallanayroman) lanzó una advertencia directa a quienes viven fuera de la isla: no hagan negocios con sus familiares en Cuba.
Sin pelos en la lengua, Dalla explicó que muchos parientes en la isla “son demasiado creativos con el dinero ajeno”. En tono de burla, imitó las típicas propuestas que suelen recibir los emigrados: “Si me mandas dinerito, compramos un carro, lo ponemos a botear y así te ahorras un bill”. Pero su mensaje fue claro: esas ideas casi siempre terminan en pérdidas y disgustos. “Todo son mentiras. Que si se robaron la moto, que si se perdió la mercancía… al final nunca ves un peso”, sentenció.
El video desató una avalancha de comentarios de cubanos dentro y fuera del país, la mayoría compartiendo experiencias similares. “Mi amigo mandó dinero para comprar una finca y se la pasaban jugando dominó con lo suyo”, contó un usuario. Otro resumió el sentimiento general: “Con un tío así no hacen falta enemigos”.
Aunque algunos criticaron a Dalla por generalizar, la mayoría coincidió en que su advertencia es más real que exagerada. “La gente en Cuba tiene muchas ideas, pero siempre con el dinero de los demás”, escribió una seguidora. Otros la aplaudieron por decir en voz alta lo que muchos piensan y pocos se atreven a admitir.
Entre risas, ironías y confesiones dolorosas, el video de Dalla se ha convertido en un desahogo colectivo sobre una realidad que viven miles de cubanos en el exilio: el deseo de ayudar a la familia puede convertirse, fácilmente, en una trampa emocional y económica. “No caigan en esa trampa”, repite Dalla, en una frase que ya se ha vuelto lema para muchos emigrados.
Preguntas Frecuentes sobre Negocios con Familiares en Cuba
¿Cuáles son las experiencias comunes de los emigrados al enviar dinero a Cuba?
Las experiencias comunes incluyen situaciones en las que el dinero enviado para inversiones no se utiliza adecuadamente, y los emigrados terminan sin ver retorno alguno de su inversión. Muchos comparten historias de promesas incumplidas y manipulaciones emocionales que llevan a pérdidas económicas significativas.
¿Qué opinan los emigrados sobre enviar dinero o ayuda a Cuba?
Los emigrados suelen expresar frustración porque sienten que sus esfuerzos y sacrificios no siempre son valorados por quienes los reciben en la isla. Envían dinero o ayuda con la esperanza de mejorar la situación de su familia, pero a menudo enfrentan críticas o falta de aprecio por parte de quienes no comprenden las dificultades de la vida en el extranjero.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos emigrados al adaptarse a la vida en el extranjero?
Los cubanos emigrados enfrentan desafíos significativos, como adaptarse a un nuevo idioma y cultura, encontrar empleos que muchas veces no están relacionados con sus profesiones, y manejar la presión de mantener a sus familiares en Cuba mientras construyen una nueva vida. Todo esto se suma al estrés emocional y económico de vivir en un país donde todo se paga con esfuerzo y sacrificio.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.