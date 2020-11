Internautas cubanos reportaron bloqueo intermitente de redes sociales en Cuba

Internautas cubanos reportaron este domingo el “bloqueo intermitente” de las redes sociales y de los servicios de Internet a través de la wifi de Nauta, incluido el acceso a CiberCuba.

ETECSA está inventando algo y están afectando a todas las redes sociales que, como único funcionan es a través de VPN (Virtual Private Network) coincidieron en comentar integrantes del grupo de Telegram, ETECSA_en_la_calle.

Una cubana que pidió no ser identificada, comentó a CiberCuba que salió temprano a la calle, donde la gente comentó las interrupciones de Internet y las vincularon a "los sucesos de los últimos días": la represión del gobierno contra el Movimiento San Isidro y la protesta de intelectuales y artistas frente al Ministerio de Cultura, que desembocó en una reunión de urgencia de los descontentos con un viceministro.

Las interrupciones de Internet son el segundo tema en el hit parade de las conversaciones entre cubanos, comentó la señora, "pues el primero tema es la escasez de comida", subrayó, porque "el puerco se va a poner a 75 pesos la libra en pie, para las fiestas de fin de año".

WhatsApp me dejó de funcionar, se conectaba y se desconectaba de manera intermitente, no permitía realizar vídeollamadas ni enviar ningún tipo de archivo adjunto, los mensajes de voz también dejaron de funcionar, lo mismo me ocurrió con Telegram y Facebook, comentó a CubaNet, el internauta Raydel González.

“Lo que me hace pensar que se trata de un bloqueo desde Cuba por parte de ETECSA", añadió González.

El problema para acceder a Internet en la isla, comenzó luego de la manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura y de la convocatoria del Movimiento San Isidro a la manifestación pacífica de los cubanos residentes en el exterior las sedes diplomáticas de Cuba en sus respectivos países, constataron los internautas quejosos por la mala calidad del servicio y las tarifas que cobra ETECSA a sus clientes.

La conexión de Cuba a Internet comenzó en 1996, priorizando al sector público y evitando que los ciudadanos accedan libremente a la red de redes, censurando contenidos y páginas que discrepan del discurso oficial, la compraventa de computadoras se legalizó en 2007 y esto permitió incrementar el acceso a la red. Existen además algunos proveedores que ofrecen conexiones a Internet para extranjeros residentes.

Hasta 2008, Cuba tenía menos de doscientos mil usuarios privados de Internet, según cifras oficiales, que identificaron a estos clientes como médicos y personas vinculadas al estado, que usaban como proveedor al Ministerio de Salud Pública (Infomed) y, en su mayoría, sólo tenían acceso a sitios del dominio local (.cu) y a sitios de otros dominios generalmente de temas relacionados con la medicina y para usos de investigación.

En 2009, el gobierno permitió el libre acceso a Internet en las oficinas de correos y, en 2013, abrieron 118 salas de navegación en todo el país, que se unieron a los más de 600 Joven Clubes de Computación y Electrónica existentes en todos los municipios del país, desde donde pueden hacerse búsquedas de información de acuerdo con las necesidades culturales, de conocimientos e investigativas de los usuarios, pero en todo caso sólo bajo dominios ".cu" controlados por el estado.

Hasta 2012, el acceso a la red se realizaba únicamente por Internet satelital y, posteriormente, se enlazó una conexión por cable submarino desde Venezuela;​ sin embargo, los costos de conexión son elevados comparados con la mayor parte del mundo. El único proveedor oficial de servicio en la isla es la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) que provee un servicio lento y con interrupciones.

A partir de 2014, ETECSA comenzó a habilitar zonas Wifi públicas (794 en total), y previó que -para 2020- la mitad de los hogares cubanos dispongan de una conexión a Internet de banda ancha, meta que no ha sido confirmada aún por la entidad, que pertenece al conglomerado militar-empresarial GAESA.