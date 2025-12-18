Rusia advierte a Trump sobre Venezuela: “Absténgase de cometer un error fatal”

Vídeos relacionados:

Ellanzó este jueves una advertencia a la Administración deen relación con la, y subrayó que una “deliberada escalada de tensión” podría derivar enpara todo el Hemisferio Occidental.

En una declaración oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, difundida este 18 de diciembre, Moscú expresó su “especial preocupación” por el carácter unilateral de decisiones que —afirmó— suponen una amenaza para la navegación internacional.

“Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal ycon consecuencias impredecibles para todo el Hemisferio Occidental”.

La cancillería rusa instó a Washington a no caer en lo que calificó como “obcecación ideológica”, argumentando que esa postura limita la comprensión de lo que ocurre en torno a Venezuela.

En ese contexto, Moscú citó al libertador Simón Bolívar para subrayar el principio de soberanía: “Cada pueblo tiene el derecho de elegir por sí mismo a sus gobernantes, y las demás naciones deben respetar esa elección”, señaló.

Rusia afirmó que apuesta por la normalización del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela y sostuvo que es necesario dar pasos hacia la distensión y la búsqueda de soluciones “constructivas”, respetando las normas del Derecho Internacional.

Moscú reiteró además su respaldo a la tesis de que América Latina y el Caribe deben permanecer como una zona de paz, condición que —según indicó— garantiza el desarrollo estable e independiente de los países de la región.

En su mensaje, la cancillería reafirmó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su apoyo al rumbo del gobierno de Nicolás Maduro, orientado —señaló— a defender los intereses nacionales y la soberanía del país.

Esta declaración ocurre luego de que en las últimas 48 horas EE.UU. destruyera al menos cuatro embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela, la última con saldo de cuatro muertos.

Washington afirma que las lanchas están vinculadas al narcotráfico; pero Venezuela denuncia que son mecanismos de presión sobre ese país.