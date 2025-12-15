María Corina Machado sobre el buque petrolero incautado: “Apoyo totalmente la estrategia de Trump”

Vídeos relacionados:
La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo apoyar “totalmente la estrategia del presidente Trump”, en relación con nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.
“Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración”, dijo la Nobel de la Paz, en una entrevista en inglés desde Oslo para CBS.
Machado dijo que Trump es un “paladín de la libertad” para las Américas, a la vez que pidió a América Latina seguir a EE. UU. en un enfoque común que “bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro”.
“Debemos aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza” con el objetivo de que el régimen colapse y Venezuela avance “hacia una transición negociada”.
“Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora”, dijo cuando se le preguntó sobre su apoyo a una eventual invasión estadounidense.
La pasada semana, EE. UU. incautó un gigantesco petrolero venezolano frente a las costas de Venezuela que transportaba crudo con destino a Cuba.
El buque interceptado es un petrolero tipo VLCC, identificado como "Skipper", de gran porte y parte de la llamada “flota oscura” dedicada al transporte de crudo sancionado. La operación tuvo lugar en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, en plena zona de despliegue naval y aéreo de Estados Unidos bajo el paraguas de operaciones antinarcóticos y de control de sanciones.
El Nobel de María Corina
La pasada semana, María Corina Machado viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en un momento de alta visibilidad internacional y también de fuerte carga simbólica.
Desde allí, estableció un paralelismo directo entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que, según admitió, siempre estuvieron frente a los ojos de los venezolanos como advertencia, pero cuya experiencia fue ignorada. “Decíamos que Cuba es Cuba y Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos ahí”, dijo en la entrevista con RCN Televisión.
La líder opositora venezolana reconoció que su país cometió un error que hoy paga caro y fue minimizar el peso y la influencia del régimen cubano en la región.
“Subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad”, afirmó, al repasar los 27 años de chavismo que han llevado a Venezuela a una de las crisis más profundas de su historia.
María Corina fue recibida el pasado jueves en Oslo en un mar de vítores, aplausos, consignas de apoyo y abrazos de un pueblo que admira su firmeza.
Según confirmó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, la opositora arribó a la capital noruega y se dirigió directamente a reunirse con su familia, tras meses de persecución y clandestinidad en Venezuela.
Antes, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y leyó el discurso en el que la dirigente agradeció el apoyo internacional y afirmó que “Venezuela volverá a respirar”.
La llegada de la líder opositora se produjo tras un complejo viaje fuera de Venezuela, que incluyó una travesía marítima hacia Curazao antes de volar a Europa.
El desplazamiento se realizó en secreto debido al riesgo de arresto por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Preguntas Frecuentes sobre María Corina Machado y la Situación en Venezuela
¿Por qué María Corina Machado apoya la estrategia de Donald Trump respecto al régimen de Maduro?
María Corina Machado apoya la estrategia de Donald Trump porque considera que aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro es esencial para que este colapse y se avance hacia una transición negociada en Venezuela. Machado agradece a Trump por su postura firme y lo califica como un "paladín de la libertad" en las Américas, instando a otros países latinoamericanos a seguir el ejemplo de EE. UU. para bloquear las actividades ilícitas del régimen venezolano.
¿Qué significó para María Corina Machado recibir el Premio Nobel de la Paz?
Recibir el Premio Nobel de la Paz fue una "inyección de energía" para María Corina Machado, quien lo interpretó como un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano contra un "régimen criminal". El premio refuerza su convicción de que Venezuela está en el umbral de la libertad y destaca la importancia del respaldo internacional en la transición democrática del país.
¿Cómo logró María Corina Machado salir de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz?
María Corina Machado salió de Venezuela en una operación secreta apoyada por Estados Unidos, lo que incluyó un escape en lancha hacia la isla de Curazao y un posterior vuelo privado a Oslo, Noruega. Esta operación fue necesaria debido a la prohibición de salida del país impuesta por el régimen de Nicolás Maduro y las amenazas a su seguridad personal.
¿Cuál es la visión de María Corina Machado sobre la relación entre las luchas de Venezuela, Cuba y Nicaragua?
María Corina Machado ve las luchas de Venezuela, Cuba y Nicaragua como interconectadas, afirmando que la libertad de Venezuela está ligada a la de Cuba y Nicaragua. Machado se ha comprometido a asumir la causa de la liberación de estos pueblos una vez que Venezuela logre su libertad, destacando la necesidad de una acción conjunta contra los regímenes autoritarios en la región.
