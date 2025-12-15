María Corina Machado sobre el buque petrolero incautado: “Apoyo totalmente la estrategia de Trump”

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo apoyar “totalmente la estrategia del presidente Trump”, en relación con nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.

“Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración”, dijo la Nobel de la Paz, en una entrevista en inglés desde Oslo para CBS.

Machado dijo que Trump es un “paladín de la libertad” para las Américas, a la vez que pidió a América Latina seguir a EE. UU. en un enfoque común que “bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro”.

“Debemos aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza” con el objetivo de que el régimen colapse y Venezuela avance “hacia una transición negociada”.

“Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora”, dijo cuando se le preguntó sobre su apoyo a una eventual invasión estadounidense.

La pasada semana, EE. UU. incautó un gigantesco petrolero venezolano frente a las costas de Venezuela que transportaba crudo con destino a Cuba.

El buque interceptado es un petrolero tipo VLCC, identificado como "Skipper", de gran porte y parte de la llamada “flota oscura” dedicada al transporte de crudo sancionado. La operación tuvo lugar en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, en plena zona de despliegue naval y aéreo de Estados Unidos bajo el paraguas de operaciones antinarcóticos y de control de sanciones.​

El Nobel de María Corina

La pasada semana, María Corina Machado viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en un momento de alta visibilidad internacional y también de fuerte carga simbólica.

Desde allí, estableció un paralelismo directo entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que, según admitió, siempre estuvieron frente a los ojos de los venezolanos como advertencia, pero cuya experiencia fue ignorada. “Decíamos que Cuba es Cuba y Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos ahí”, dijo en la entrevista con RCN Televisión.

La líder opositora venezolana reconoció que su país cometió un error que hoy paga caro y fue minimizar el peso y la influencia del régimen cubano en la región.

“Subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad”, afirmó, al repasar los 27 años de chavismo que han llevado a Venezuela a una de las crisis más profundas de su historia.

María Corina fue recibida el pasado jueves en Oslo en un mar de vítores, aplausos, consignas de apoyo y abrazos de un pueblo que admira su firmeza.

Según confirmó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, la opositora arribó a la capital noruega y se dirigió directamente a reunirse con su familia, tras meses de persecución y clandestinidad en Venezuela.

Antes, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y leyó el discurso en el que la dirigente agradeció el apoyo internacional y afirmó que “Venezuela volverá a respirar”.

La llegada de la líder opositora se produjo tras un complejo viaje fuera de Venezuela, que incluyó una travesía marítima hacia Curazao antes de volar a Europa.

El desplazamiento se realizó en secreto debido al riesgo de arresto por parte del régimen de Nicolás Maduro.