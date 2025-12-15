Maduro hace una propuesta a Cuba y otros países del ALBA ante presencia militar de EE.UU.

En un nuevo capítulo de la creciente tensión geopolítica en el Caribe, Nicolás Maduro convocó este fin de semana a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a una "resistencia unida, popular, prolongada" frente al despliegue militar de Estados Unidos en la región.

La propuesta fue lanzada durante la XXV Cumbre del ALBA, realizada de forma virtual y transmitida por Venezolana de Televisión, en ocasión de los 21 años de la fundación del bloque regional.

“Combinemos la resistencia unida, popular, prolongada, de los pueblos del ALBA con la ofensiva permanente de construcción de bases sólidas en una economía conjunta, común, cooperativa, de beneficio mutuo”, proclamó el gobernante venezolano

Paralelamente, denunció que el operativo militar estadounidense -orientado al combate del narcotráfico- constituye en realidad una amenaza directa para la estabilidad regional y un intento de forzar un cambio de régimen en Caracas.

Maduro aseguró que ya se cumplen “25 semanas de agresión, terrorismo psicológico, de amenaza militar” por parte de Washington.

A su juicio, este contexto ha exigido perfeccionar un sistema de defensa nacional inspirado en figuras históricas de la resistencia indígena y libertadora latinoamericana como Guaicaipuro y Simón Bolívar.

Lo más leído hoy:

“Pretenden un nuevo proyecto colonizador, pero no pasarán, seremos libres”, insistió.

El mandatario también tildó de “asalto pirata y secuestro” la reciente incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos cerca de aguas territoriales venezolanas.

Según Maduro, esta acción marca la “ruptura total de las vías legales y diplomáticas de convivencia en el hemisferio”, y forma parte de una estrategia de desestabilización que trasciende lo local para convertirse en un “proyecto colonizador no solo contra América, sino contra el mundo entero”.

El contexto del despliegue militar estadounidense

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe desde mediados de año con el argumento de frenar el narcotráfico.

Sin embargo, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advierten que se trata del mayor despliegue aeronaval estadounidense desde la primera Guerra del Golfo, lo que ha sido interpretado por Caracas como una clara “amenaza de invasión”.

En paralelo, Venezuela ha mantenido una movilización militar constante en todo su territorio, como parte de su estrategia defensiva.

Maduro acusa a Washington de usar el pretexto del narcotráfico para desatar una ofensiva geopolítica contra gobiernos que se le oponen, en especial el suyo, al que no reconoce como legítimo y vincula con el llamado “Cartel de los Soles”.

Cuba: firme respaldo a Venezuela y rechazo al “hegemonismo”

Miguel Díaz-Canel, en una intervención por videoconferencia, respaldó con firmeza la denuncia venezolana y llamó a la unidad del ALBA “para enfrentar con firmeza la pretensión hegemónica del Gobierno de Estados Unidos”.

Condenó la presencia “ostensible, exagerada e injustificada” de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, y advirtió que la amenaza militar deliberada “debe poner en alerta a todos los pueblos y Gobiernos del continente”.

Díaz-Canel calificó la incautación del buque petrolero venezolano como “un acto de piratería y robo de los recursos del pueblo venezolano que constituye una grave violación del derecho internacional”.

También acusó a Estados Unidos de no tener verdadero interés en el combate al narcotráfico, sino de usarlo como coartada para expandir su control político sobre América Latina y el Caribe.

“No somos el patio trasero de nadie, somos países soberanos. La doctrina Monroe salió del clóset”, sentenció.

Cumbre virtual, tensiones reales

Lejos de los encuentros presenciales de otros tiempos, la XXV Cumbre del ALBA fue un evento digital con un claro tono defensivo y retórico.

Las restricciones logísticas derivadas del despliegue militar estadounidense llevaron a los mandatarios a conectarse por videoconferencia.

Entre ellos, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, acompañado de su esposa y copresidenta Rosario Murillo, quien también dirigió críticas a Occidente y a la Unión Europea por su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

“Vemos a la UE tocando tambores de guerra, meterse en favor de los nazis de Ucrania en contra de la Federación Rusa”, dijo Ortega, en una intervención cargada de referencias ideológicas y alineada con los intereses del Kremlin.

Nicaragua, Cuba y Venezuela se mantienen como los principales pilares del ALBA tras la reciente salida de Bolivia del bloque, una baja significativa marcada por un cambio de rumbo político en ese país y la prisión preventiva del expresidente Luis Arce.

Como cierre, los mandatarios exigieron el “cese inmediato de la amenaza militar” en el Caribe y condenaron enérgicamente las estrategias de seguridad impulsadas por Washington.

El documento final de la cumbre reflejó una posición común de rechazo a lo que consideran una escalada militar injustificada que atenta contra la paz regional.

La cumbre se convirtió así en una plataforma para relanzar la narrativa antiimperialista del eje Caracas-La Habana-Managua, con un discurso que mezcló el legado histórico de resistencia con denuncias actuales de intervención extranjera.

Pese al desgaste institucional del ALBA y a la creciente presión internacional, sus miembros insisten en su derecho a la soberanía y a resistir cualquier intento de intervención externa.

“Hasta la victoria siempre! Victory, victory, victory!”, concluyó Maduro, en un cierre que buscó evocar la retórica revolucionaria de décadas pasadas, pero que ocurre en un escenario internacional cada vez más adverso y con menos aliados firmes en el hemisferio.