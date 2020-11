Arizona certifica la estrecha victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en ese estado

Arizona certificó este lunes los resultados electorales de ese estado, que dieron la victoria en ese territorio a Joe Biden por apretado margen frente a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Biden derrotó a Trump por 10.457 votos en Arizona, según los resultados oficiales certificados en Phoenix por la secretaria de Estado, Katie Hobbs. La cifra supone una ventaja del 0.3 por ciento de los casi 3.4 millones de votos emitidos.

Los votantes de Arizona deben saber que la elección "se llevó a cabo con transparencia, precisión y equidad de acuerdo con las leyes y los procedimientos electorales de Arizona, a pesar de numerosas afirmaciones infundadas en sentido contrario", dijo Hobbs en rueda de prensa.

La noticia supone el nombramiento de electores que emitirán los 11 votos del Colegio Electoral de Arizona para el candidato demócrata cuando se reúnan el 14 de diciembre, a menos que intervenga un tribunal.

El proceso en Arizona fue supervisado por el gobernador, Doug Ducey, el fiscal general Mark Brnovich y el presidente del Tribunal Supremo estatal, Robert Brutinel.

“Hacemos bien las elecciones aquí en Arizona. El sistema es fuerte”, dijo Ducey. El gobernador no abordó directamente las acusaciones de irregularidades denunciadas por Trump, pero dijo que el estado logró unas elecciones exitosas, en las que se combinaron las votaciones en persona y por correo a pesar de la pandemia de coronavirus.

Joe Biden es el segundo demócrata en 70 años en ganar los votos electores del estado de Arizona. La semana pasada, un juez en Phoenix rechazó la oferta del Partido Republicano de ese estado de posponer la certificación de los resultados electorales en el condado de Maricopa. Desestimó, además, el desafío legal del partido que quería una nueva auditoría de una muestra de boletas.

Hasta el momento, los desafíos electorales presentados por la campaña de Donald Trump o sus patrocinadores en estados clave, no han tenido éxito.

Durante una entrevista el domingo en Fox News, Trump reconoció que la lucha para intentar revertir el resultado electoral "probablemente" no llegará a la Corte Suprema de EE.UU., como se había planteado su equipo legal inicialmente.

Wisconsin es el último estado en disputa que queda para certificar sus resultados electorales, proceso que debe comenzar en la tarde de este mismo lunes, después de que un recuento solicitado y financiado por la campaña de Trump en dos condados mayoritariamente demócratas confirmara la victoria de Biden.

Pensilvania, Michigan y Nevada certificaron las victorias de Biden la semana pasada, y Georgia hizo oficial su victoria el 20 de noviembre.

Mientras tanto, el domingo se supo que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden -quien cumplió 78 años este mes- se fracturó el pie derecho mientras jugaba con su perro y tendrá probablemente que usar una bota ortopédica durante las próximas semanas, según informó su médico personal.

Al conocer la noticia de la fractura, el presidente Donald Trump, retuiteó un video de Biden saliendo de la consulta del ortopédico. "Get well soon!" [¡Recupérese pronto!]", escribió el presidente.