Yunior García sobre campaña para desacreditarlo: "Solo reafirman ser profesionales de la mentira"

El dramaturgo cubano Yunior García rechazó la campaña de descrédito que el Gobierno cubano inició en su contra, luego de que se convirtiera en uno de los voceros de los cientos de artistas que se concentraron en las afueras del Ministerio de Cultura.

García, que junto a la artista visual Camila Lobón fue el primero en reunirse con el viceministro Fernando Rojas para transmitirle las demandas de los realizadores, intelectuales, activistas y cineastas que se concentraron desde horas tempranas fuera de la institución, dijo que no le sorprendía que ese tipo de ataques contra él hubiera comenzado, "siguiendo recetas y manuales estalinistas".

"Para intentar desacreditarme, utilizarán mis viajes y encuentros en universidades, aunque todos ellos han sido como artista y como joven intelectual. Manipularán lo que sea para hacerme ver como agente de la CIA. Me compararán con Guaidó y con quien se les ocurra, aunque nunca me haya sentado con nadie del gobierno norteamericano, ni siquiera a tomar un café", destacó Yunior en su cuenta de Facebook.

"Ellos saben que mienten", subrayó. "Y con esto solo reafirman ser profesionales de la mentira".

El dramaturgo puntualizó que, todo lo que hace, lo hace como artista y pensando por él mismo, y que lo que puedan fabricar en su contra no le preocupa.

Nadie me "orienta" lo que debo hacer. Y nadie lo hará

"Pueden decir lo que quieran. No importa. Yo no soy el líder de lo que ocurrió este viernes frente al Mincult. Allí no habían jefes. En Cuba, desde este 27N, se acabó el caudillismo", remató.