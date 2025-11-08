Hallel Génesis se sincera sobre su relación con Yomil: "Lo quiero muchísimo"

La joven cantante cubana Hallel Génesis habló abiertamente sobre su relación con el reguetonero Yomil, durante una entrevista en el programa Destino Tolk, donde aprovechó para aclarar los rumores sobre el supuesto romance entre ambos.
“Lo que Yomil y yo hicimos fue una colaboración, ‘Cómo dice el coro’, que es una de mis canciones favoritas”, explicó la intérprete, dejando claro que su vínculo con el músico es estrictamente profesional.
Sin embargo, Hallel no ocultó el cariño y la admiración que siente por el artista, a quien se refirió por su nombre de pila, Roberto.
“Yo quiero muchísimo a Yomil porque él fue el primero con el cual hice una colaboración, y cuando le escribí, no hubo un no para mí. Fue súper dispuesto y me da muchos consejos”, contó la joven.
Además, destacó el apoyo que ha recibido del reguetonero: “No tengo nada negativo que decir de Yomil, porque para mí es una excelente persona. Le gusta apoyar mucho y a mí me ha ayudado muchísimo”, afirmó.
Aunque los presentadores del programa intentaron sacarle algo más sobre sus vínculos con el reguetonero, Hallel Génesis despejó las especulaciones y dejó claro que lo que la une a Yomil es la música y una amistad basada en el respeto y la colaboración.
Preguntas Frecuentes sobre la relación entre Hallel Génesis, Yomil y Daniela Reyes
¿Cuál es la naturaleza de la relación entre Hallel Génesis y Yomil?
La relación entre Hallel Génesis y Yomil es estrictamente profesional y amistosa. Hallel ha expresado su admiración y cariño por Yomil, destacando que fue el primer artista con quien colaboró y que siempre ha recibido apoyo y consejos de él. Han trabajado juntos en la canción "Como dice el coro", pero ambos han negado cualquier tipo de relación sentimental.
¿Qué dicen los rumores sobre Hallel Génesis y Yomil?
Los rumores sugieren una posible relación sentimental entre Hallel Génesis y Yomil, especialmente después de su colaboración en "Como dice el coro". Sin embargo, ambos artistas han aclarado que su conexión es profesional. Las especulaciones han sido alimentadas por la química que proyectan en sus presentaciones y redes sociales, pero no han confirmado ningún vínculo romántico.
¿Cómo reaccionó Daniela Reyes ante la colaboración de Yomil y Hallel Génesis?
Daniela Reyes compartió en sus redes sociales mensajes sobre confianza y serenidad que muchos interpretan como indirectas relacionadas con su situación con Yomil. Aunque no ha mencionado directamente a Hallel ni a Yomil, sus publicaciones han sido vistas como una respuesta a los rumores de ruptura y una muestra de confianza en sí misma.
¿Qué impacto ha tenido la canción "Como dice el coro"?
"Como dice el coro" ha sido muy bien recibida por el público, generando miles de visualizaciones y comentarios positivos. La colaboración entre Hallel Génesis y Yomil ha mostrado una fuerte química musical, y el tema se perfila como uno de los más sonados del verano. La canción ha contribuido a la especulación sobre la relación entre los artistas, pero su éxito se centra en la música y el talento de ambos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.