Hallel Génesis se sincera sobre su relación con Yomil: "Lo quiero muchísimo"

La joven cantante cubana Hallel Génesis habló abiertamente sobre su relación con el reguetonero Yomil, durante una entrevista en el programa Destino Tolk, donde aprovechó para aclarar los rumores sobre el supuesto romance entre ambos.

“Lo que Yomil y yo hicimos fue una colaboración, ‘Cómo dice el coro’, que es una de mis canciones favoritas”, explicó la intérprete, dejando claro que su vínculo con el músico es estrictamente profesional.

Sin embargo, Hallel no ocultó el cariño y la admiración que siente por el artista, a quien se refirió por su nombre de pila, Roberto.

“Yo quiero muchísimo a Yomil porque él fue el primero con el cual hice una colaboración, y cuando le escribí, no hubo un no para mí. Fue súper dispuesto y me da muchos consejos”, contó la joven.

Además, destacó el apoyo que ha recibido del reguetonero: “No tengo nada negativo que decir de Yomil, porque para mí es una excelente persona. Le gusta apoyar mucho y a mí me ha ayudado muchísimo”, afirmó.

Aunque los presentadores del programa intentaron sacarle algo más sobre sus vínculos con el reguetonero, Hallel Génesis despejó las especulaciones y dejó claro que lo que la une a Yomil es la música y una amistad basada en el respeto y la colaboración.