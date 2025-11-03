Vídeos relacionados:

Las redes sociales se han vuelto a encender con las nuevas coincidencias entre Hallel Génesis y Yomil Hidalgo, quienes parecen seguirse lanzando indirectas en público sin confirmar —ni negar— los rumores de romance que los rodean desde hace meses.

Esta vez, la influencer cubana compartió una historia en Instagram que no pasó desapercibida. En ella, respondió a la pregunta de un seguidor que le dijo: “Quiero conocerte para saber a qué hueles”.

Hallel publicó una foto con un filtro de plátano y dos perfumes de Louis Vuitton —‘Imagination’ y ‘Attrape-Rêves’— junto al texto: “Huelo a estos dos, depende del díaaa”.

Hasta ahí, todo normal… pero resulto que apenas unas horas antes, Yomil estrenó una canción en la que menciona a la marca de perfume y deja entrever una relación secreta. En el tema, el reguetonero menciona: “Louis Vuitton es el perfume".

"Y van a infartar si tú y yo nos publicamos, porque contigo se me fue la mano. Y para la gente tú y yo no estamos", canta en otra parte del tema "Nos dichavamos".

Las coincidencias entre la letra del tema y la publicación de Hallel no tardaron en desatar las especulaciones. En los comentarios, los seguidores aseguran que “ya no se esconden” y que ambos están jugando al misterio en redes.

Y no es la primera vez que se les relaciona. Hace unos meses, Hallel Génesis y Yomil lanzaron una colaboración musical, lo que avivó los rumores de que entre ellos podría haber algo más que amistad o química artística. Desde entonces, las coincidencias no han dejado de aparecer.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, pero los fans están convencidos de que las indirectas siguen volando… y huelen a Louis Vuitton.