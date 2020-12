Cubadebate incita a la violencia en Facebook: "Machete, machete que son poquitos"

En medio del clima represivo que vive Cuba tras los sucesos en San Isidro, el portal de noticias oficialistas Cubadebate publicó hoy en su página de Facebook una foto de la escultura de Antonio Maceo ubicada en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba acompañada de la frase: "Cómo diría el Titán de Bronce: «Machete, machete que son poquitos»".

Captura de Facebook Cabría preguntarse para quién está dirigida esta clara incitación a la violencia por parte de un medio oficial, que fue eliminada poco después de que decenas de cubanos cuestionaran la publicación. En su lugar Cubadebate compartió la misma imagen de la estatua de Maceo con otro mensaje: "El Titán de Bronce nos guía en los combates de la Revolución". La prensa estatal lleva días cuestionando a los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) y a una parte de los artistas que se manifestaron en el Ministerio de Cultura de Cuba el 27 de noviembre, a quienes tilda de enemigos del pueblo con vínculos terroristas.

En la misma página de Facebook, unos minutos después de la primera publicación, Cubadebate compartía otro mensaje de odio: "Honor y compromiso, con esas convicciones amanecimos hoy en El Cacahual, allí ante la presencia impostergable de Maceo, sentimos que Baraguá es la mejor respuesta para los zanjoneros contemporáneos", decía el texto acompañado por fotos de un acto oficial militar realizado en el monumento que guarda los restos del general Antonio Maceo que también fue eliminado.

¿Quiénes son los zanjoneros a los que se refiere Cubadebate? Zanjoneros es un término utilizado en el lenguaje político cubano para referirse a "traidores a la patria". De esto último han sido acusados en repetidas ocasiones opositores al régimen, disidentes, demócratas y más recientemente el propio MSI.

La publicaciones de Cubadebate son muy graves. El hecho de que no declaren abiertamente el sujeto de sus incitaciones a la violencia física, no significa que no podamos suponerlo. Por otra parte, la manipulación de la figura de Antonio Maceo intenta crear un paraguas falso de justificación histórica a la represión.

Un ejército de opiniones aterrorizantes e incitación a la represión violenta han venido colmando los medios oficialistas en los últimos días, al preparar la opinión pública para un escenario de violencia estatal y para justificar la potestad de agredir y matar que el gobierno cubano ejerce sobre los que piensan diferente en Cuba.

El propio Cubadebate ha dejado que pululen en su páginas comentarios que piden recuperar la pena de muerte para juzgar a los que salgan a las calles o se manifiesten para reclamar sus derechos, y que comparan la situación con la del año 1994, cuando la represión ejercida por el gobierno y el éxodo masivo acabó con las revueltas ciudadanas que reaccionaron contra la escasez económica similar a la que vive el país en estos momentos.

Además, el mandatario Miguel Díaz Canel ha dicho en Twitter que lo "de San Isidro se equivocaron de país", y la prensa oficial los ha acusado de "enemigos del pueblo" a través de una madeja conspirativa que incluye vínculos con "terroristas y mercenarios" pagados por los Estados Unidos, diplomáticos estadounidenses y un supuesto levantamiento popular "orquestado desde laboratorios del Sur de la Florida.