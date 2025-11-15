Periodista oficialista insiste en su defensa de Díaz-Canel: “Ha dado sobradas muestras de profunda sensibilidad”

Vídeos relacionados:

La maquinaria propagandística del régimen cubano sigue en modo “control de daños”.

Diez días después de que el video del exabrupto de Miguel Díaz-Canel con una damnificada de Granma se viralizara en redes, el programa oficialista 'Chapeando Bajito', conducido por Arleen Rodríguez Derivet, volvió a la carga con un nuevo episodio destinado a exonerar al gobernante de toda falta de empatía.

Bajo el título “Lo que se llevó y lo que trajo Melissa”, la veterana panfletaria dedicó su espacio a un ejercicio de defensa personal del gobernante, en el que acusó a la “multitud ruidosa de las redes” de manipular la escena y “difundir odio”, mientras insistía en que Díaz-Canel “ha dado sobradas muestras de profunda sensibilidad”.

El texto, más propio de un sermón moral que de un análisis periodístico, repitió el guion habitual del oficialismo: victimizar al poder, culpar a los emigrados y justificar la insensibilidad con retórica heroica.

En esa tónica, Rodríguez Derivet habló de “rayadillos modernos” —comparando a los críticos del régimen con los soldados coloniales españoles— y los acusó de “descender en línea directa de los enemigos de la independencia”, por el simple hecho de cuestionar la gestión del desastre tras el huracán Melissa y la falta de empatía del líder de la llamada “continuidad”.

Según el relato de la propagandista guantanamera, los “odiadores” no aportan ni ayudan, mientras los verdaderos patriotas “donan colchones” y confían en el liderazgo de su “hermano del alma”, el gobernante designado que la lleva siempre en la comitiva de sus giras internacionales.

Sin embargo, el mensaje tropieza con una realidad que ya no puede ocultarse ni con metáforas espirituales ni con sentimentalismo revolucionario: el país entero vio el video, y la imagen del presidente, nervioso, evasivo y agresivo ante una anciana que pedía una cama, no se borra con una transcripción benévola.

Uno de los pasajes más reveladores del texto de Rodríguez Derivet llegó cuando intentó justificar por qué el programa no mostró el video completo del intercambio entre el presidente y la mujer.

“Ese video solo lo tiene la persona que filmó con su teléfono”, aseguró, como si un medio estatal no tuviera medios ni acceso para obtenerlo.

En lugar de exhibir las imágenes —que podrían confirmar o desmentir su relato—, ‘Chapeando bajito’ se limitó a ofrecer una transcripción “reconstruida” por periodistas presentes. El reconocimiento equivale, en la práctica, a admitir que la narrativa oficial se sostiene sobre una versión de oídas, no sobre la evidencia visual verificable.

Por otra parte, la insistencia de Rodríguez Derivet en “la buena voluntad”, “el amor que regresa” y “la nobleza del pueblo” contrastó con la pobreza del argumento central: que la respuesta de Díaz-Canel fue “honesta” y “humana”.

Para Rodríguez Derivet, emplear un tono grosero y violento para decirle a una mujer que lo perdió todo “yo no tengo cama para darte ahora” es, paradójicamente, una muestra de sinceridad, no de falta de empatía.

Aun así, incluso en su esfuerzo de defensa, Rodríguez Derivet dejó escapar una fisura: admitió que “la forma no fue la mejor”, aunque enseguida intentó redimir al gobernante apelando a su “sinceridad” y “agotamiento humano”.

Esa frase, aparentemente inocente, es el único momento de realismo en todo el texto. Porque al reconocer que la escena transmitió algo inadecuado, Rodríguez Derivet validó —aunque sin quererlo— lo que millones de cubanos vieron con sus propios ojos: un gobernante desbordado, impaciente y desconectado del sufrimiento que lo rodeaba.

“Me quedo sobre todo con esa expresión honesta: ‘No voy a mentirte’”, concluyó la periodista, en una defensa que pareció más desesperada que convincente.

El problema, sin embargo, no es solo lo que dijo, sino lo que reveló: la cúpula mediática del castrismo, incapaz de admitir errores o pedir disculpas, ha optado por un cierre de filas que combina propaganda emocional, manipulación moral y ataques a los críticos.

La pieza de Rodríguez Derivet llegó apenas horas después del fallido intento de Abel Prieto por rehabilitar a Díaz-Canel en X con el hashtag *#YoSigoAMiPresidente*, que provocó un aluvión de burlas y más de 10,000 comentarios de rechazo.

Con esta nueva entrega, ‘Chapeando Bajito’ confirma que la estrategia de comunicación oficial no busca reparar la confianza ciudadana, sino imponer un relato alternativo a la vista de todos, aunque nadie lo crea.

Como en los viejos tiempos de la prensa de consigna, Rodríguez Derivet no informa, sino que sermonea: los críticos son traidores, los inconformes son manipulados, y los únicos legítimos son quienes callan o aplauden.

Pero hoy las redes sociales no obedecen a los dictados de Palacio. En su intento por “humanizar” al gobernante, Rodríguez Derivet terminó evidenciando una vez más la descomposición de una maquinaria comunicativa que repite mantras patrióticos ante un pueblo exhausto. La frase “todo el que da amor recibirá amor” sonó casi cruel en un país donde falta pan, electricidad y esperanza.

‘Chapeando Bajito’ quiso cerrar el capítulo de la “mujer granmense” con una lección de amor revolucionario. Pero lo que quedó, una vez más, es el eco de un país que ya no cree en los cuentos del poder, ni en las lágrimas prestadas de sus voceros.