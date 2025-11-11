“Ni cama ni empatía”: Cubanos convierten el muro de ‘Chapeando bajito’ en un juicio popular a Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

La propaganda quiso salvar a su presidente y acabó exponiéndolo. La página oficial de Facebook del programa ‘Chapeando bajito’, acostumbrada a repetir consignas sin sobresaltos, se convirtió esta semana en una plaza pública encendida.

Lo que pretendía ser una “aclaración” sobre el video donde el gobernante Miguel Díaz-Canel respondía exaltado y con rudeza a Francisca -una anciana damnificada por el huracán Melissa- se transformó en un juicio popular.

Captura de pantalla Facebook / Chapeando

La pregunta que encabezó la publicación —“¿Qué le respondió Díaz-Canel a una mujer en Granma cuando le planteó no tener cama ni colchón?”— recibió una avalancha de respuestas.

Cientos de cubanos, dentro y fuera de la isla, llenaron el muro del programa oficialista con frases que difícilmente habrían pasado la censura en otro tiempo: “No se trata de lo que dijo, sino de cómo lo dijo”.

“Pongan el video”; “Video mata relato”; “No aclaren que oscurecen”, fueron respuestas que se repitieron en distintas variantes, movidas todas por la indignación que provocó la manipulación descarada de la “hermana del alma” de Díaz-Canel, la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet.

Un “desmentido” sin video

El texto de ‘Chapeando bajito’ ofrecía una transcripción, pero no el video completo. Eso bastó para encender la mecha. “¿Y por qué no lo ponen? ¿La cara y el tono también están editados?”, escribió una mujer.

Otro usuario resumió el sentimiento general: “Si dicen tener el video original, muéstrenlo. Lo demás es cuento”. El pedido se repitió una y otra vez: “Pongan el video”; “No hay nada editado” [en respuesta al argumento del régimen de difusión parcial de lo sucedido]; “¿El manoteo también es manipulado?”.

El muro se convirtió en una especie de manifestación virtual donde la transparencia era el nuevo grito político.

Del paternalismo al descrédito

Por primera vez, muchos comentaristas que solían hablar con cautela se expresaron con una franqueza devastadora.

“Ni cama ni empatía”, escribió un usuario, en lo que se volvió casi un lema. Otra mujer lo amplió: “Díaz-Canel no fue criticado por no tener una cama en el bolsillo, sino por responder con desdén. Cuando alguien te dice ‘lo perdí todo’, no se le responde ‘yo tampoco tengo para darte’. Se le dice ‘lo siento, vamos a resolverlo’. Eso no es populismo, es humanidad”.

El texto fue compartido, copiado y citado decenas de veces, con pequeños cambios y nuevos matices. Algunos lo llamaron “la clase magistral que el gobierno nunca entenderá”.

El contraste entre el discurso oficial —que hablaba de “asesinato de reputación”— y la lectura popular fue absoluto: “¿Asesinato de reputación? La reputación se suicidó sola”, respondió un comentarista.

Otro remató: “El pueblo no mata reputaciones, las entierra”.

Humor y rabia

El humor, esa vieja válvula cubana, irrumpió como arma de resistencia. Cuando una usuaria, defendió al presidente diciendo que “la respuesta fue correcta”, le llovieron las réplicas: “¿Qué desayunas, compañera?”; “Celia se levanta de la tumba y te da una galleta de continuidad”; “Pobre de su esposa si responde así en casa”.

Entre risas y sarcasmos, se coló una verdad amarga: incluso en los espacios más controlados, el lenguaje oficial ya provoca más burla que respeto. Otro comentó: “A Netflix le encantaría contratar al guionista de este post”.

Algunos remataron con humor corrosivo: “Fue con las manos vacías a decir que no tenía nada que dar”; “Resumen del viaje: ni colchones ni compasión”.

El mito de la “continuidad” se resquebraja

Varios usuarios invocaron el contraste con el dictador Fidel Castro, no por nostalgia, sino para subrayar la caída del mito.

“Fidel nunca hubiera respondido así”; “El comandante tenía carisma; este solo tiene soberbia”; “Se llenan la boca con la palabra ‘continuidad’, pero lo único que continúan es la falta de vergüenza”.

El uso del pasado (“Fidel era”, “Fidel hacía”) funcionó como un espejo donde el presente se refleja más torcido. Y entre la ironía y la rabia, muchos usuarios descubrieron una idea compartida: la llamada “revolución” ya no representa a nadie, solo defiende los intereses de quienes gobiernan un régimen totalitario.

De la defensiva a la descomposición

Los pocos defensores del gobierno intentaron rescatar la retórica de la “unidad” y la “serenidad”. Sus comentarios fueron desbordados por una avalancha de respuestas.

“Las bestias no tienen sentimientos”; “Ecuanimidad con hambre no existe”; “¿Unidad? Primero respeten”, contestaron los internautas.

El lenguaje de los lectores oscilaba entre la indignación moral y la crítica política. Muchos no insultaron; razonaron: “Un buen político no necesita tener todas las respuestas, pero sí respeto”; “No nos hablen de cerco económico cuando el cerco más cruel es el desprecio cotidiano”.

Esa última frase —repetida y aplaudida— resumió lo que el aparato oficial nunca logra entender: el problema no es solo material, es moral.

“La cama puede esperar. La dignidad no”

Entre los cientos de comentarios, esa línea se volvió casi un emblema. Apareció en réplicas, memes y hashtags.

Alguien la escribió en mayúsculas: “LA CAMA PUEDE ESPERAR. LA DIGNIDAD NO.” Otros la adoptaron como cierre en sus perfiles personales, una especie de grito de respeto propio.

El episodio trascendió la anécdota y se convirtió en metáfora: la cama era lo material; la dignidad, lo que el pueblo sentía que le habían robado.

El espejo digital

La publicación de ‘Chapeando bajito’ acabó convertida en un retrato involuntario del país real: un espacio donde la gente habla sin permiso, donde el miedo se fractura y la ironía se vuelve argumento.

“No somos el enemigo, somos los que no queremos seguir callados”; “Antes nos engañaban con discursos. Ahora tenemos internet”; “Pongan el video y callen”.

La censura no alcanzó a frenar la marejada. Los comentarios más críticos desaparecieron de la página en pocas horas, pero muchos usuarios los copiaron antes. El efecto fue el contrario al buscado: el intento de ocultar solo multiplicó la indignación.

Un fracaso en su propio terreno

El caso ‘Chapeando bajito’ mostró algo que el poder cubano aún no sabe gestionar: la pérdida del monopolio emocional.

Durante décadas, el Estado dictó qué sentir: gratitud, resistencia, fe. Ahora, el pueblo responde con ironía, lucidez y dolor.

En su propio muro, el régimen escuchó lo que nunca quiso oír: que su discurso ya no convence, que la empatía no se fabrica con consignas, y que ningún desmentido puede borrar la verdad de un gesto.

“No era lo que dijo. Era cómo lo dijo. Y ese cómo lo dice todo”.