Recientes publicaciones publicitarias del portal oficialista Cubadebate sobre un aceite colombiano y un ron premium hechos en Cuba generaron una oleada de reproches de lectores que denunciaron el absurdo de promover productos ajenos al bolsillo y a la vida real de la población en la isla.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse luego de que Cubadebate dedicara espacio a promocionar dos productos que, para la mayoría de los cubanos, resultan inalcanzables: el Aceite El Tesoro, presentado por Morano Gruppo, y el Ron Havana Club Icónica Don Navarro exhibidos en la recién concluida Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2025, que transcurrió del 24 al 29 de este mes.
La respuesta ciudadana fue inmediata y frontal. Los usuarios acusaron al medio de operar como una vitrina comercial alejada de la realidad, mientras evita abordar asuntos urgentes como la escasez, el deterioro de los servicios públicos o el avance de enfermedades en el país.
Los comentarios recogidos en ambas publicaciones concentraron el malestar acumulado. Hubo quienes ironizaron con “tomarse una botella” cuando “caiga Nicolás Maduro” y quienes recordaron que los cubanos reciben en las bodegas alcoholes de pésima calidad que nada tienen que ver con los rones premiados que se exhiben para exportación.
Otros denunciaron que los beneficios de esas ventas nunca llegan a las mesas de la población, y que incluso el propio ron cubano se ha vuelto inaccesible para los llamados “de a pie”.
Las críticas al aceite colombiano siguieron el mismo patrón. Varios lectores cuestionaron la falta de transparencia sobre el precio, señalaron que el llamado “mercado cubano” al que se alude es, en realidad, el circuito empresarial en divisas, e increparon a Cubadebate por la contradicción de actuar como plataforma publicitaria mientras el socialismo que dice defender promete otro modelo de distribución.
La incredulidad fue general; muchos aseguraron no haber visto jamás ese producto en tiendas, otros denunciaron que en las bodegas faltan aceites desde hace meses, y varios apuntaron que la propaganda oficial construye una imagen del país que no coincide con la precariedad cotidiana.
El volumen y el tono de las críticas dejaron al descubierto el desgaste de un medio que, lejos de informar sobre la crisis que vive la población, promociona artículos de lujo o importados que la inmensa mayoría no puede comprar.
Para muchos usuarios, Cubadebate terminó confirmando que habita, más que nunca, en un universo paralelo.
En el propio contexto de la Fihav 2025, la empresa BioCubaCafé S.A. presentó su nuevo café “Guantánamo 155”, un producto premium creado en homenaje a la ciudad, pero destinado a vitrinas y mercados exclusivos, lejos de la realidad de los guantanameros que no pueden adquirir ni el café normado.
Asimismo, el lanzamiento de marcas de lujo como Don Robusto y Raíces generaron indignación entre los cubanos, debido al contraste entre la ostentación oficialista y la realidad de las bodegas vacías.
Una mayoría de los cubanos en la isla viven agobiados por los constantes problemas en la distribución de alimentos que incluyen atrasos en la entrega de productos básicos como arroz, azúcar y aceite, así como la mala calidad de los alimentos.
Además, la corrupción en el sistema de distribución y las deficientes condiciones de almacenamiento contribuyen a agravar la situación.
En algunos casos, los productos llegan en tan malas condiciones que no son aptos para el consumo humano.
Por otra parte, la dolarización del comercio impulsada por el gobierno ha acentuado la desigualdad social. La mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares, lo que les impide comprar alimentos y productos básicos a precios internacionales en tiendas a donde solo pueden acceder quienes dispongan de divisas convertibles.
Mientras tanto, los mercados en pesos cubanos enfrentan un severo desabastecimiento, afectando la calidad de vida de la población y generando malestar social.
Preguntas Frecuentes sobre la Promoción de Productos de Lujo en Cuba
¿Por qué Cubadebate promociona productos de lujo que son inaccesibles para la mayoría de los cubanos?
Cubadebate ha sido criticado por operar como una vitrina comercial que promociona productos de lujo como aceites y rones, mientras evita abordar problemas urgentes como la escasez de productos básicos en Cuba. Esta práctica ha generado una oleada de críticas de ciudadanos que consideran que estos artículos están fuera del alcance de la mayoría de la población.
¿Qué reacciones ha generado la promoción de estos productos en la población cubana?
La promoción de productos como el aceite colombiano y el ron cubano ha generado una fuerte indignación entre los cubanos, quienes denuncian la desconexión entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana. Los ciudadanos han expresado su frustración al ver cómo se exhiben productos de lujo mientras enfrentan escasez de alimentos básicos y servicios públicos deteriorados.
¿Cuál es la situación actual de la distribución de alimentos básicos en Cuba?
La distribución de alimentos básicos en Cuba enfrenta severos problemas, incluyendo atrasos en la entrega y mala calidad de los productos. La población denuncia la falta de transparencia y el desabastecimiento en los mercados estatales, lo que ha incrementado el malestar social.
¿Cómo afecta la dolarización del comercio a los cubanos en la isla?
La dolarización del comercio ha acentuado la desigualdad social en Cuba. La mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares, lo que les impide adquirir alimentos y productos básicos a precios internacionales, mientras que los mercados en pesos cubanos enfrentan un severo desabastecimiento.
