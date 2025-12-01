Cubadebate promociona aceite de Colombia y ron cubano para exportación y le llueven críticas

Cibernautas acusaron al medio de operar como una vitrina comercial alejada de la realidad (imagen generada por IA)

Recientes publicaciones publicitarias del portal oficialista Cubadebate sobre un aceite colombiano y un ron premium hechos en Cuba generaron una oleada de reproches de lectores que denunciaron el absurdo de promover productos ajenos al bolsillo y a la vida real de la población en la isla.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse luego de que Cubadebate dedicara espacio a promocionar dos productos que, para la mayoría de los cubanos, resultan inalcanzables: el Aceite El Tesoro, presentado por Morano Gruppo, y el Ron Havana Club Icónica Don Navarro exhibidos en la recién concluida Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2025, que transcurrió del 24 al 29 de este mes.

Captura de Facebook/Cubadebate

La respuesta ciudadana fue inmediata y frontal. Los usuarios acusaron al medio de operar como una vitrina comercial alejada de la realidad, mientras evita abordar asuntos urgentes como la escasez, el deterioro de los servicios públicos o el avance de enfermedades en el país.

Los comentarios recogidos en ambas publicaciones concentraron el malestar acumulado. Hubo quienes ironizaron con “tomarse una botella” cuando “caiga Nicolás Maduro” y quienes recordaron que los cubanos reciben en las bodegas alcoholes de pésima calidad que nada tienen que ver con los rones premiados que se exhiben para exportación.

Otros denunciaron que los beneficios de esas ventas nunca llegan a las mesas de la población, y que incluso el propio ron cubano se ha vuelto inaccesible para los llamados “de a pie”.

Captura de Facebook/Cubadebate

Las críticas al aceite colombiano siguieron el mismo patrón. Varios lectores cuestionaron la falta de transparencia sobre el precio, señalaron que el llamado “mercado cubano” al que se alude es, en realidad, el circuito empresarial en divisas, e increparon a Cubadebate por la contradicción de actuar como plataforma publicitaria mientras el socialismo que dice defender promete otro modelo de distribución.

La incredulidad fue general; muchos aseguraron no haber visto jamás ese producto en tiendas, otros denunciaron que en las bodegas faltan aceites desde hace meses, y varios apuntaron que la propaganda oficial construye una imagen del país que no coincide con la precariedad cotidiana.

El volumen y el tono de las críticas dejaron al descubierto el desgaste de un medio que, lejos de informar sobre la crisis que vive la población, promociona artículos de lujo o importados que la inmensa mayoría no puede comprar.

Para muchos usuarios, Cubadebate terminó confirmando que habita, más que nunca, en un universo paralelo.

En el propio contexto de la Fihav 2025, la empresa BioCubaCafé S.A. presentó su nuevo café “Guantánamo 155”, un producto premium creado en homenaje a la ciudad, pero destinado a vitrinas y mercados exclusivos, lejos de la realidad de los guantanameros que no pueden adquirir ni el café normado.

Asimismo, el lanzamiento de marcas de lujo como Don Robusto y Raíces generaron indignación entre los cubanos, debido al contraste entre la ostentación oficialista y la realidad de las bodegas vacías.

Una mayoría de los cubanos en la isla viven agobiados por los constantes problemas en la distribución de alimentos que incluyen atrasos en la entrega de productos básicos como arroz, azúcar y aceite, así como la mala calidad de los alimentos.

Además, la corrupción en el sistema de distribución y las deficientes condiciones de almacenamiento contribuyen a agravar la situación.

En algunos casos, los productos llegan en tan malas condiciones que no son aptos para el consumo humano.

Por otra parte, la dolarización del comercio impulsada por el gobierno ha acentuado la desigualdad social. La mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares, lo que les impide comprar alimentos y productos básicos a precios internacionales en tiendas a donde solo pueden acceder quienes dispongan de divisas convertibles.

Mientras tanto, los mercados en pesos cubanos enfrentan un severo desabastecimiento, afectando la calidad de vida de la población y generando malestar social.