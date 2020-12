Activistas cubanos y huelguistas de San Isidro amanecen nuevamente sitiados por la Seguridad del Estado

Activistas cubanos y huelguistas de San Isidro amanecieron una vez más sitiados por agentes de la policía y de la Seguridad del Estado en Cuba.

Los opositores cubanos continúan denunciando la represión que mantiene sobre ellos el Estado, colocando agentes del orden para que los vigilen en las puertas de sus casas y los mantengan en retención domiciliaria, en contra de su voluntad.

Imagen enviada por Adrián Rubio a CiberCuba

Los que se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana, amanecieron este martes sitiados en sus hogares. Entre ellos están Luis Manuel Otero Alcántara, Omara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández, Anamelys Ramos, Esteban Rodríguez y su esposa Zuleidis Gómez Cepero, Héctor Luis Valdés Cocho y Adrián Rubio.

Además están hoy bajo vigilancia la casa de Anyell Valdés y la de Maykel Osorbo, según confirmó la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, ninguna de estas personas puede salir de sus casas porque la policía política se los impide.

Esta mañana Héctor confirmó en la red sociel Facebook que se trata de su sexto día bajo vigilancia. "¡Ni hablar!" comentó en su perfil el activista.

Osmani Pardo Guerra, es uno de los pocos huelguistas que está sin vigilancia policial. Lo confirmó esta jornada en un post de Facebook, en el que denunció la presión que viven sus compañeros.

"Conectado mental y espiritualmente con mis hermanos del MSI, los que se encuentran bajo vigilancia y se les impide salir de sus casas. A mí me quitaron la vigilancia, puedo salir. No lo he hecho porque no soy de estar en la calle” aseguró Pardo Guerra y dijo que “tampoco me siento con ánimos de salir sabiendo que mis hermanos no lo pueden hacer por caprichos de un régimen”.

La periodista independiente Luz Escobar también denunció que este es su quinto día consecutivo con la Seguridad del Estado y la policía montando un operativo para impedirle salir de casa.

"Hoy han mandado a uno solo, el mismo de los primeros tres días. Vestido de civil se identifica como agente de la SE y dice que no puedo salir", indicó Luz en Twitter.

Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, escritor y periodista independiente quien se unió a los huelguistas en San Isidro, también denunció ayer que le impiden salir de la casa de su abuela en Cárdenas, Matanzas.

Álvarez denunció este lunes que la Seguridad del Estado mantiene encarcelados en sus propias casas a los huelguistas de San Isidro y a participantes en la manifestación del 27 de noviembre. Dijo sentirse afortunado, ya que el cerco policial sobre él no ha tenido la persistencia de otros, particularmente en el caso de las mujeres, como Anamely Ramos, Tania Bruguera y Omara Ruiz Urquiola.