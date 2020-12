UNEAC y AHS de Isla de la Juventud rechazan violencia del gobierno contra artistas

La Unión de Escritores y Artistas (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Isla de la Juventud se desmarcaron de la línea oficial impuesta por el Partido Comunista de Cuba contra el Movimiento San Isidro y los intelectuales y creadores críticos, con una declaración que rechaza la injerencia extranjera, la violencia entre cubanos, y las mentiras de la prensa oficialista, con igual contundencia.

La UNEAC y la AHS de Isla de la Juventud rechazaron toda injerencia que "vulnere la soberanía", pero también condenaron la "violencia como alternativa para dirimir cualquier diferendo entre cubanos" y criticaron la visión que ofrecen los medios de comunicación estatales de los sucesos de los últimos días en La Habana.

Los presidentes de la UNEAC, el poeta Rafael Jorge Carballosa Batista y de la AHS, el rapero Randy González Enamorado consensuaron una declaración conjunta que discrepa de la represión contra el Movimiento San Isidro y los artistas e intelectuales que protestaron el 27-N frente al Ministerio de Cultura, y que leyeron en un acto de la Dirección Municipal de Cultura de Isla de la Juventud.

Captura de Facebook / Rafael Jorge Carballosa Batista, presidente de la UNEAC

"Queremos señalar nuestra inconformidad al comprobar la interpretación de los sucesos por parte de nuestros medios de difusión masiva, no será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo", expresa la declaración que exige se diga la verdad, "toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo."

"No estamos de acuerdo con ningún tipo de acto terrorista que afecte la paz de la familia cubana ni con nadie que persista en posiciones excluyentes y no dialogantes", subraya la declaración difundida este martes en los muros de Facebook de Carballosa y González, que recibieron el apoyo de numerosos artistas e intelectuales con comentarios a pie de post.

Captura de facebook / Randy González Enamorado, presidente de la AHS

"Los extremistas de ambas orillas buscan crear un ambiente antintelectual que puede tener consecuencias imprevisibles. Los reclamos de nuestros jóvenes a nuestro sistema institucional son legítimos y urgentes", sostiene el manifiesto de la UNEAC y AHS que cuestiona que aún no se haya escuchado a creadores de la talla de Fernando Pérez, Jorge Perugorría, Daniel Díaz Mantilla y Carlos Celdrán, entre otros.

Los creadores agrupados en ambas organizaciones no se consideran elegidos por divinidad alguna ni constituyen una élite intocable y, para avanzar hacia "cotos de mayor realeza", se autodenominan artistas en el pueblo y acuden a José Martí para reafirmar su posición: Miente como un zascandil el que diga que me oyó, por no pensar como yo, llamar a cubano vil.

El poeta Carballosa y el rapero González, líder del grupo musical Kausa justa citan declaraciones anteriores de congresos de ambas organizaciones: "No somos el enemigo, somos artistas” ; “el debate que no seamos capaces de sostener entre cubanos, será secuestrado por aquellos que quieren nuestro extravío”.

Los post de los presidentes de la UNEAC y la AHS en Isla de Pinos recibieron el apoyo de intelectuales, artistas y amigos, como el escritor espirituano Pedro de Jesús López Acosta: Excelente. Un abrazo fuerte y esperanzado; mientras que el también narrador Joel Franz Rosell escribió: ¡Muy bien!: una de cal y otra de arena. Como debe ser si lo que se pretende es construir.

Jorge Luis Rodríguez Reyes apuntó que la declaración representa a un amplio sector de la cultura en la isla con ideas claras, que no necesariamente pasan por los meridianos y las líneas del aparato ideológico hegemónico. Es un rayo de luz valiente dentro de una red de asociaciones replicantes.

Comentario de Jorge Luis Rodríguez Reyes

Alina Bárbara López Hernández recibió el agradecimiento de Carballosa, tras escribir: Es lo mejor que he leído de las asociaciones provinciales de la AHS y la UNEAC ante la etapa que se vive en Cuba, han sacado la cara por la ética y la civilidad. Mis respetos para ustedes.

Alain Navarro se sumó a los apoyos a la declaración, asegurando que los cubanos que piensan diferente, son hijos de esta tierra también y con los mismos derechos, pobre aquel que aún no lo ve, y calificó el texto de razonable.

Bastet Luz mostró su orgullo por el contenido del texto y aseguró que los cubanos necesitan luz, amor, esperanza...y equilibrio entre tanta división y tanto odio.

Al momento de redactar esta nota, el gobierno cubano ni las ejecutivas nacionales de la UNEAC y la AHS han reaccionado a la declaración de intelectuales y artistas de Isla de la Juventud, que es el primer desmarque de entidades oficialistas de la represión contra el Movimiento San Isidro y quienes se plantaron el 27 de noviembre ante el Ministerio de Cultura, pidiendo diálogo a las autoridades.