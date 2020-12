Médicos defensores del régimen arremeten contra cubana en España que publicó lista con críticas al gobierno

Una pareja de médicos defensores del régimen de La Habana, que se identifican como Naila y Ernesto, dedicaron un programa en Youtube a lanzar críticas contra la editora Massiel Rubio, quien, desde Madrid, España, publicó una lista que explica a los ciudadanos de ese país europeo cómo viven los ciudadanos cubanos bajo el gobierno totalitario.

“Aquí está. IMPRESIONANTE. Mi propio mitin de repudio. Estoy como Ileana, no puedo esperar para que lo vean. Me lo ha dejado en varias publicaciones uno de los compañeros que me atienden”, publicó Rubio en Facebook.

“A los cubanos, deberían verlo si lo aguantan, se supone que responden a las razones de la lista hecha por cubanos de Madrid, a cosas como que no exista matrimonio gay, con una razón clara, el pueblo no quiso que hubiera, mira que pensar nosotros otra cosa, bah. Y claro, horas y horas para explicar lo mal que está el mundo”, agregó.

La trasmisión de más de 3 horas en Youtube tiene como título “Usted es de las cubanas que más avergüenza nuestro pueblo, eso sí” e invita a otros simpatizantes del castrismo, como el español José Antonio Toledo, de Radiopolis Radio.

La pareja de galenos, cuyo canal se llama Guardianes de la Salud, se preguntaron a qué se refería la joven al llamar dictadura al gobierno cubano, defendiendo un supuesto modelo democrático en la isla, donde las personas planteaban a los delegados sus inquietudes.

También cuestionaron el punto de la lista que se refiere a los medios de comunicación controlados por el gobierno, diciendo que en cualquier lugar del mundo estos responden a una clase dominante. Según los médicos, medios como CiberCuba no han sido censurados en la isla, aun cuando en numerosas ocasiones se ha reportado que desde Cuba no se puede acceder a este sitio.

Los participantes se mantuvieron viendo cada punto de la lista, que hasta el lunes contenía 30, para refutarlos todos. A pesar de la arremetida, Rubio había explicado que el listado no fue creado por ella sola, sino que resultó de los aportes de varias personas.

“Esta lista ha sido realizada por ciudadanos cubanos de Madrid, cada uno aportó algo, sabemos que pueden ser muchas cosas más y que la lista puede ser inmensa, esta ha sido nuestra manera de explicar a los ciudadanos de este país qué cosas reclamamos y consideramos que están mal y deben cambiar y discutirse en nuestra Patria de origen, siempre desde nuestras propias y diversas experiencias, para que nuestro país entre por fin en el siglo XXI”, detalló la editora.

Rubio explicó que se trataba de una lista en construcción para leer su versión definitiva en vivo el jueves 10 de diciembre, en una manifestación mundial por Cuba Libre, que se desarrollaría en Madrid, frente al Ministerio de Exteriores de España.

La pareja de médicos, que vive en Guyana, anteriormente había sostenido un debate con el político Eliécer Ávila, residente en Estados Unidos, un diálogo que aterrizó sobre el sistema electoral cubano, defendido por la pareja, quienes dijeron que en el caso de la isla era representativo y que en EE.UU. el votante realmente no elegía a su presidente de manera directa.

Más adelante, la pareja de galenos acusó al político de mercenarismo por cobrar artículos que escribía para hacer daño a un país “soberano”. También insistieron en que recibía dinero de USAID, pero Ávila los invitó a buscar en el sitio oficial de la organización donde están los registros de financiamiento y demostrar que, en efecto, le pagaban por sus plataformas.