Cubanas se rapan el pelo frente al Congreso español en solidaridad con el Movimiento San Isidro

Dos jóvenes cubanas decidieron este miércoles raparse el pelo frente al Congreso español, en la ciuda de Madrid, como una acto de solidaridad con los activistas del Movimiento San Isidro (MSI), que libran una huelga de hambre desde hace 7 días para reclamar la libertad de uno de sus miembros, el rapero contestatario Denis Solís.

Ellas fueron la activista Yanelys Núñez y la editora Massiel Rubio. Núñez, mientras le cortaban el pelo, expresó que sería responsabilidad del gobierno si moría alguno de los huelguistas.

“Ellos están accionando con su cuerpo. Nosotros de lejos podemos hacer muy poco, realmente. Esto es una manera de solidarizarse también desde el cuerpo”, dijo Rubio, por su lado, y resaltó que la protesta del MSI había logrado despertar la conciencia de jóvenes cubanos que por distintas razones nunca habían reaccionado contra la injusticia en la isla.

“Ustedes ya ganaron. Si paran la huelga hoy, ya ganaron. Si sueltan a Denis hoy, también. Quiero que empiecen a beber agua sin parar desde hoy”, expuso. Asimismo, le pidió a Luis Manuel Otero que bebiera agua para “poder seguir dando la pelea”.

“"Estoy conectado" hoy es el nuevo "te quiero". A todos los que me escriben emocionados por las acciones de Yanelis Núñez y yo frente al Congreso de Diputados de España, estoy conectada con ustedes y con San Isidro, mi cuerpo no es nada si no me sirve para ir contra lo injusto”, dijo Rubio en una publicación en Facebook, remedando la frase de Luis Manuel Otero que caracteriza al MSI.

“Los quiero mucho, a todos, de todas partes. Aquí se está viviendo hoy algo muy emocionante y lindo, algo que está uniendo a gente muy distinta, algo que rescata de la inmovilidad. Los queremos vivos para seguir echando la pelea más bonita del mundo”, agregó.

Este miércoles transcurre en Madrid el cuarto día seguido de manifestaciones a favor del MSI, desde la convocatoria que lanzara el propio Movimiento a expresarse en los principales parques dentro y fuera de Cuba, donde hubiera compatriotas que se sintiesen comprometidos con la libertad de la Isla.

En La Habana, se había dado la cita para congregarse en el Parque Central. Sin embargo, la concentración fue reprimida por oficiales del Ministerio del Interior y una turba de personas al servicio del régimen, quienes agredieron y gritaron consignas ante los manifestantes. Varias detenciones se registraron ese domingo.

El panorama fue muy distinto en ciudades como Nueva York y Madrid. “Estamos exigiendo e intentando hacer presión para que el régimen ponga en libertad a Denis Solís y esto traiga también como consecuencia que se deponga la huelga. No queremos más víctimas y no queremos lamentar pérdidas de vidas que necesitamos para continuar esta lucha”, dijo uno de los manifestantes en la capital española.

“Hay unos hermanos que están muy graves, en una situación de riesgo muy grande. Maykel Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara llevan más de cuatro días sin comer ni tomar agua, pueden morir en cualquier momento, sus órganos pueden empezar a colapsar y va a ser imperdonable”, aseguró otro el lunes.

Pese a los reclamos constantes, las autoridades cubanas mantienen el cerco a la sede del MSI en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, donde Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo cumplen hoy una semana sin comer ni beber agua.

El despliegue de oficiales en el área no permite la entrada al inmueble de periodistas, diplomáticos ni representantes de las iglesias que se han solidarizado con los huelguistas. Sin embargo, no intervino en absoluto para impedir que un individuo agrediera a Luis Manuel Otero lanzándole una botella y rompiera la puerta de la vivienda.

La policía política cubana impuso una multa el martes de 500 pesos cubanos a Izuan R. López Martínez, un seminarista católico que intentó atravesar el cerco militar para llegar a la sede del MSI. López aseguró que la sanción le fue impuesta por “propaganda enemiga”.

Según refirió, no puede ingresar a Damas 955 sin un permiso de Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.