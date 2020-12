Cubanos en Madrid hacen una lista para explicar cómo se vive en la Isla: "Soy de un país donde no puedo elegir a mi presidente"

Un grupo de cubanos residentes en Madrid, España, elaboró una lista para explicar a los ciudadanos de ese país europeo cómo es vivir bajo un régimen totalitario y la ideología del comunismo.

“Esta lista ha sido realizada por ciudadanos cubanos de Madrid, cada uno aportó algo, sabemos que pueden ser muchas cosas más y que la lista puede ser inmensa, esta ha sido nuestra manera de explicar a los ciudadanos de este país qué cosas reclamamos y consideramos que están mal y deben cambiar y discutirse en nuestra Patria de origen, siempre desde nuestras propias y diversas experiencias, para que nuestro país entre por fin en el siglo XXI”, detalló en Facebook la editora cubana Massiel Rubio, quien publicó el listado.

Rubio comentó a CiberCuba que se trata de una lista en construcción para leer su versión definitiva en vivo el jueves 10 de diciembre, en una manifestación mundial por Cuba Libre, que se desarrollará en Madrid, frente al Ministerio de Exteriores de España.

La invitación es a que todos los ciudadanos cubanos desde cualquier parte del mundo, incluyendo el archipiélago, aporten sus ideas estos días para ir reescribiendo la lista hasta el jueves. “Es una especie de activismo en acción”, explicó Rubio.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la lista que existe hasta el momento.

Soy de un país

1 Soy de un país donde impera una dictadura con una sola línea de pensamiento y un solo partido.

2 Soy de un país donde los medios de difusión responden a los intereses únicamente del Gobierno.

3 Soy de un país donde disentir contra el poder imperante es un delito por el que pueden construirte una causa penal y condenarte en cualquier momento al tiempo de cárcel que el poder estime.

4 Soy de un país donde los ancianos que han trabajado toda su vida viven con 10 euros de pensión al mes.

5 Soy de un país donde el salario promedio de los licenciados es de 30 euros al mes, y los productos de primera necesidad valen 3 veces lo que en España.

6 Soy de un país donde los artistas no tienen libertad de creación.

7 Soy de un país con represión policial.

8 Soy de un país que asesina la reputación de los que disienten.

9 Soy de un país donde las madres y los padres temen que sus hijos se expresen con libertad.

10 Soy de un país donde por ser homosexual se me condenó a un campo de trabajo y donde aún hoy se me excluye y no tengo derecho al matrimonio con una persona del mismo sexo que yo.

11 Soy de un país sin ley contra la violencia de género.

12 Soy de un país sin ley de protección animal.

13 Soy de un país donde el racismo está institucionalizado.

14 Soy de un país donde dos mujeres lesbianas no tienen derecho a inseminarse para tener una familia.

15 Soy de un país donde es ilegal y condenatorio ser parte de un partido político independiente del partido comunista.

16 Soy de un país donde el ejército es utilizado como un cuerpo represivo contra mi pueblo y solo responde al poder.

17 Soy de un país donde no puedo elegir a mi presidente.

18 Soy de un país visiblemente deteriorado, donde muchas casas se sostienen por una especie de efecto milagroso.

19 Soy de un país donde el secuestro, el estado de sitio, el saqueo y la violencia son prácticas habituales por parte de los que reprimen a quienes piensan distinto.

20 Soy de un país donde mis amigos perdieron la vida en el mar o en la selva intentando huir de la única forma en que podían hacerlo.

21 Soy de un país donde la pena de muerte es legal.

22 Soy de un país donde mi vecino tiene derecho a utilizar la violencia si me pronuncio en contra del Gobierno.

23 Soy de un país donde puedes ser un emigrante ilegal dentro de tu propia patria.

24 Soy de un país de emigrantes.

25 Soy de un país donde se nombra de “gratis” todos aquello que es subvencionado con el 90% de mi trabajo que nunca se me paga, no es gratis, es público, como en cualquier lugar del mundo.

26 Soy de un país donde el Gobierno decide mi valía y mi participación por mi postura política.

27 Soy de un país que vende productos de primera necesidad en una moneda con que no se me paga y se generan clases sociales desde este privilegio.

28 Soy de un país donde mis hijos desde niños tienen que decir “Patria o Muerte, Socialismo o Muerte”.

29 Soy de un país de familias fragmentadas, rotas, heridas desde un divisionismo ideológico generado por el discurso oficial y una crisis económica permanente.

30 Soy de un país sin libertad.