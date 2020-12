Díaz Canel y Cubadebate comparten palabras de Fidel sobre Derechos Humanos y cubanos responden indignados

Ete 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el gobernante Miguel Díaz Canel y el medio oficialista Cubadebate compartieron palabras de Fidel Castro, y muchos han sido los cubanos que han respondido indignados.

"El primer derecho humano es el derecho a pensar, el derecho a creer, el derecho a vivir, el derecho a saber, el derecho a conocer la dignidad, el derecho a ser tratado como los demás seres humanos, el derecho a ser independiente, el derecho a la soberanía como pueblo, el derecho a la dignidad como hombre", dice la frase Castro posteada en la red social Facebook por Cubadebate.

Por su parte, Díaz-Canel compartió un tuit con otras palabras del dictador cubano: “La Revolución Cubana se puede sintetizar como una aspiración de justicia social dentro de la más plena libertad y el más absoluto respeto a los derechos humanos. Nuestra Revolución hay que defenderla como se defiende, no algo de Cuba, sino algo de América”.

A estas publicaciones muchos son los usuarios que han reaccionado indignados, y más cuando en las últimas semanas las violaciones contra los derechos de artistas, activistas y opositores al sistema han sido acosados por las autoridades.

"Esos derechos el Castrismo se lo ha negado al Movimiento San Isidro y a todo el pueblo cubano", dijo un usuario.

"Qué lástima que en Cuba todo eso se le niegue al pueblo. Luchemos porque se nos respeten los derechos humanos. Viva Cuba libre", comentó otro.

Un cubano dijo que estas frases nunca Fidel Castro las cumplió: "Se violaron todos los derechos, el cubano no ha sido libre ni de pensamiento y todas sus palabras siempre son una vil mentira, y los de aquí que tampoco tenemos vergüenza porque lo dijo bien claro: NO LOS QUEREMOS, NO LOS NECESITAMOS, y le venden al pueblo en dólares que no le pagan porque saben que van derechito del exilio, no nos quieren pero nos necesitan, perros, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, viva Cuba libre".

"Lo único que logran publicando el cinismo de Fidel es que gane más antipatía; y se evidencien las ciberclarias. A nadie convencerán a estas alturas de la historia", reaccionó otro cubano.

"En Cuba todos saben que lo que menos hay es derecho a pensar, porque ya se les acusan a las personas de contrarrevolucionarios. Y son lo peor de lo peor", agregó otro.

A Díaz-Canel un usuario de Twitter le respondió: "La rovolución es una FARSA MUNDIAL que ni tú ni nadie debería defender bajo el pretexto que somos un país con salud y educación gratis".