¡En pijama y sin maquillaje! Jennifer Lopez lanza un nuevo reto bailable al ritmo de "In The Morning"

Un nuevo baile ha llegado a las redes sociales para quedarse gracias a Jennifer Lopez. La Diva del Bronx lanzó recientemente la canción In The Morning y, como todo éxito musical que se precie en estos tiempos de Tik Tok, también tiene su propio baile para que todos sus incondicionales puedan moverse como ella al ritmo de este tema.

La neoyorquina de 51 años desafío a sus seguidores a intentar seguir sus pasos al ritmo de la canción con un vídeo en el que presenta ella misma la coreografía. Para llevarlo a cabo solo hace falta un poco de coordinación a la hora de bailar y dos looks: un pijama y otro más elegante que puede ser un pantalón de cuero negro y una camisa, como luce la misma cantante en su vídeo.

"¡AQUÍ ESTÁ! ¡El In The Morning Challenge comienza ahora! No puedo esperar a ver el tuyo", comentó la artista a la hora de presentar este reto viral.

En el vídeo, que supera los 10.9 millones de reproducciones, vemos como la artista sigue una serie de pasos en dos diferentes estilismos. El primero por la mañana, con pijama y sin maquillaje y el segundo perfectamente maquillada con un total black look. Además, el toque cómico lo pone al final Alex Rodriguez, quien se lleva a la artista de escena en brazos.

Durante la cuarentena, los retos virales en la plataforma de TikTok alcanzaron un nuevo nivel de popularidad entre los internautas. Una tendencia que ha sobrevivido al fin del confinamiento y que ahora es una herramienta más de promoción en el mundo de la música.

Otra de las artistas que está de moda en la plataforma de vídeos por su baile es Shakira, cuya coreografía en el videoclip de Girl Like Me está arrasando entre los usuarios y son miles los que se han animado a seguir sus pasos.

¿Y tú? ¿Te animas a intentarlo?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.