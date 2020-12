Cubana conoce a Luis Manuel Otero Alcántara: Eres muy valiente

Una joven cubana identificada en Facebook como Daya Cataleya Oya Funke compartió en sus redes sociales el momento especial que para ella significó conocer en La Habana a Luis Manuel Otero Alcántara.

“Sin miedo ninguno me detuve y le dije eres muy valiente, quiero una foto contigo”, escribió encima de una foto que muestra al coordinador del Movimiento San Isidro (MSI) junto a la joven, ambos sonrientes.

Para la muchacha, Luis Manuel Otero es uno de los que “ha tenido el valor, que si todos los cubanos tuvieran”, no estaría Cuba en una situación tan fea”.

“En lo personal, admiro mucho su valor y el de todos los que junto con él participaron” en el acuartelamiento en la sede del MSI, añadió la joven.

Por otra parte, la joven sonriente pidió en su publicación que “ojalá algún día se logre la libertad de expresión” de “nuestro amado país”, al referirse a Cuba.

Además, la cubana también mencionó a otros integrantes de la protesta en San Isidro para que su público conociera sus nombres, como los de los raperos Denis Solís y Maykel Castillo, y el escritor Carlos Manuel Álvarez.

Las muestras de solidaridad y afecto popular hacia muchos de los huelguistas y acuartelados en San Isidro han sido constantes, a pesar del acoso que han sufrido sistemáticamente por parte de la Seguridad del estado.

El pasado 17 de noviembre, vecinos del barrio de Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas, impidieron que se realizara un acto de repudio frente a su casa.

Cuando un hombre se dispuso a gritar consignas “revolucionarias” agitando un cartel favorable al gobierno cubano, los vecinos le respondieron con frases como "muerto de hambre"; “aquí es todo en dólares”; "no hay pasta de dientes” o la conclusión: "aquí no hay comida, no hay ná, está bueno ya viejo”.

En el día de ayer, el escritor Carlos Manuel Álvarez relató en Facebook un pasaje de afecto popular hacia su persona motivado por la situación política actual de la isla, en la que él ha sido también protagonista.

“Lindo. Salieron dos vecinas a las puertas de sus casas en el barrio nuevo donde vive mi mamá (aquí no me conoce casi nadie) y me abrazaron y preguntaron cómo estaba. Así, sin decir más nada y diciéndolo todo, aunque una de ellas también dijo que me quería”, escribió.