Meme Solís sobre Farah María: Tomé todos los riesgos artísticos con ella porque era un brillante

El cantante y compositor cubano José Manuel «Meme» Solís, quien reside en Nueva York, dedicó unas emotivas palabras a la que fuera su acompañante en la escena cubana, la artista Farah María, fallecida este miércoles en La Habana.

“Días como hoy se llevan parte de nuestra existencia de nuestra historia. Yo la descubrí, yo la formé, yo tomé todos los riesgos artísticos con ella, porque sabía que era un brillante y lo demostró”, expresó en Facebook.

“Junto a Miguel Ángel y Héctor (Téllez) conocimos la gloria. Te vas, pero te quedas en mí, como luz y recuerdo que la muerte no puede borrar. Adiós en tu Otro Amanecer”, concluyó.

Durante la década de los 60, Farah María había conformado junto a Solís el grupo “Los Meme”, al cual ella entró para sustituir a la conocida cantante Moraima Secada. No fue hasta 1969 que comenzó a cantar como solista, haciéndose de un repertorio sones, guarachas y fundamentalmente canciones románticas.

La popular artista, conocida también como "La Gacela de Cuba", murió a los 76 años, cumplidos también en este diciembre. Farah constituyó una de las cantantes más populares de los años 70 y 80 en la escena nacional, y obtuvo múltiples premios en festivales internacionales.

Uno de sus triunfos fuera de la Isla se produjo en el festival de Yamaha, Japón, en 1974, con la canción "El recuerdo de aquel largo viaje", que marcó uno de los mayores éxitos en su trayectoria artística y le aseguró una arrolladora popularidad en la isla.

Sin embargo, una de sus interpretaciones más emblemáticas y recordadas es la del tema “Tiburón”, conocido popularmente como “No te bañes en el Malecón”, que muchas generaciones de cubanos han coreado en disímiles ocasiones.

Nacida en La Habana en 1944, realizó estudios de canto, danza y expresión corporal. A la temprana edad de 15 años, integró el cuerpo de modelos del cabaret del Hotel Capri, con el dúo Las Tropicales. Su proyección sobre la escena se caracterizaba por acompañar su interpretación vocal con gestos y desplazamientos de carácter danzario.

La noticia de su muerte ha conmovido a gran número de cubanos dentro y fuera del país. El actor, presentador y humorista Alexis Valdés le dedicó unas palabras en los que recuerda le gran belleza y sensualidad que derrochaba la artista.

“Hoy se nos fue otra grande. La primera novia de los chicos de mi época. La mujer de los sueños de los hombres de los 70 y principios de los 80. Después aparecieron otras cantantes sensuales. Pero ella fue la más sensual cuando casi era una ofensa. Yo la conocí. Me la presentó mi padre. Y casi me muero. El corazón se me hizo confeti. Pum. Estallé por dentro. Cuánto había soñado con su piel, sus andares, y aquel poquito que nos dejan a ver... y aquel mucho que nos prometía. Una artista imprescindible de mi tiempo. Un icono”, expresó.

“Hiciste muchas cosas bien, pero conocerte y luego compartir contigo momentos de creación, fue de esos regalos que no olvidaré jamás, porque detrás de todo ese glamour, ese brillo que tenías, descubrí el inmenso ser humano que eras y lo frágil que podías ser. Descansa en paz, eterna Farah. Cada vez estamos más solos”, dijo el actor Héctor Noas.

Otra de las conocidas figuras que lamentó la pérdida fue el cantautor Descemer Bueno, sobrino de Farah. “Hoy es un día muy triste para toda mi familia, porque ella siempre fue una esperanza, un orgullo. Toda su dulzura y su esplendor siempre vivirán en mi recuerdo. Mi querida tía, Gracias Gracias Gracias”, escribió desde su cuenta en Facebook.