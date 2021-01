Actriz cubana Ariana Álvarez: "Cómo asumir los altos precios si no he recibido mi aumento de salario"

La actriz Ariana Álvarez Amador hizo pública su preocupación por la situación del salario de los artistas cubanos, una vez que ha entrado en vigor la unificación monetaria adoptada por el gobierno cubano en la llamada “tarea ordenamiento”.

“¿Quién me habla sobre el salario de los artistas? ¿Cuánto aumenta, si no tenemos salarios fijos? ¿Cómo asumir los altos precios de todo si yo no he recibido mi aumento de salario y no me hablan del tema? ¡Qué me expliquen! ¡Espero desde hace muchos días!”, publicó la también presentadora y locutora radial en su cuenta de Facebook.

La preocupación sobre los salarios parece extenderse a todo el sector de los artistas cubanos que perciben honorarios por su trabajo, ya sea en instituciones o en proyectos artísticos promovidos por particulares.

El director de programas de la televisión cubana y creador de los Premios Lucas, Orlando Cruzata, compartió igual preocupación en un post en el que escribió: “Otorgan orden Alfred Hitchcock a la TV cubana, por mantener en suspenso a todos sus trabajadores, respecto al nuevo salario”.

“Esta orden será entregada por parte del elenco de Psicosis, dado el incremento del padecimiento en la sede [del ICRT]”, expuso con sorna Cruzata en su comentario.

Bajo el título “Por eso no me soportan”, Cruzata acostumbra a comentar la realidad cubana. “Para usar el sin sentido, debes tener sentido común. Es lo que te permite estar en el laberinto del nonsense sin perder esa coherencia del absurdo, pero coherencia al fin”, dijo en otro de sus post.

La falta de información sobre cómo y cuánto van a cobrar los artistas en la nueva realidad económica de la isla ha provocado una avalancha de comentarios al post publicado por la actriz Álvarez Amador, muchos de ellos escritos por colegas del sector.

Taimi Escobar, directora de programas, locutora y realizadora de sonidos en Radio Metropolitana, le contestaba a la actriz: "No toques esa tecla que la radio está caliente con los artistas… El informativo como siempre sale bien... el resto a joderse… Es un laberinto sacar la cuenta para saber cuánto vamos a ganar".

El humorista El Habanero confirmaba la falta de información entre los afectados: "Así mismo. Nadie habla de eso". Mientras que la música Ianna Machado comentaba: "Con tu pregunta estoy yo. ¿Qué es de nosotros? Almas en desgracia". Asimismo, el director Raúl de la Rosa coincidía: "Estamos esperando y nadie aclara nada. Y hablan de todo tipo de trabajadores menos de nosotros".

Para el productor de TV en Canal Educativo 2, Alexeys Moras Mestril, el tema de los salarios “es una candela. Ahora es por hora de trabajo. Tela por donde cortar." Por su parte, la cantante Niurka Reyes confesaba su preocupación con el tema: “Deben buscar una buena alternativa, teniendo en cuenta los enormes gastos que tenemos para hacer nuestro trabajo... Cosa seria la de nosotros, los artistas... Creo que por eso están ‘trabaos’ para darnos una respuesta... Pero ya no pueden dilatarlo más"

"Este es el sector, sobre todo en el campo escénico, donde será más difícil aplicar ese justo principio de salario derivado de trabajo... porque no se generan productos, ni la acción de arte genuina puede medirse en tiempo o aporte financiero", reflexionó el pintor Manuel López Oliva.

Por último, Loidis Taboada, músico de profesión, compartía su comentario en el post de Álvarez: “Así estamos todos. En una reunión que hicieron con los músicos de nuestra empresa todos hablaron de todo en plan espiritualidad patriótica individual... Nadie habló de sustento… Solo una preguntó qué pasará con los cambios para el próximo año y EL COMPAÑERO respondió ‘no te preocupes amiga que se buscará una solución para los artistas... Aquí estamos esperando”.