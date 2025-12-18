¿Qué dijo Donald Trump en su esperado discurso a la nación?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este miércoles un discurso a la nación cargado de anuncios económicos, ataques a la Administración Biden, promesas a las Fuerzas Armadas, y mensajes sobre inmigración, energía y salud.

Durante 18 minutos, en horario estelar y desde la Casa Blanca, el mandatario optó por un tono combativo y acelerado, en un intento por recuperar impulso político tras un año marcado por la inflación y la caída de su índice de aprobación.

Trump recurrió a un estilo directo y cargado de frases autocomplacientes, destacando que en poco tiempo, Estados Unidos ha ido "de lo peor a lo mejor”, y proclamando que “somos el país más sexy del mundo”, una afirmación que atribuyó a líderes extranjeros.

En esa misma línea, añadió: “lo que hemos hecho nadie más lo ha hecho jamás”.

A continuación, presentamos un recorrido temático por las frases y promesas clave del discurso.

1. Economía: “Estamos a punto de un auge económico, como el mundo nunca ha visto”

Uno de los ejes centrales del discurso fue la economía. Trump se mostró desafiante frente al pesimismo que reflejan las encuestas y defendió con énfasis su gestión económica:

-“Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

-“Estamos a punto de un auge económico, como el mundo nunca ha visto”.

-“Ganamos mucho más dinero del que nadie pensaba con los aranceles”.

-“Los salarios están subiendo más rápido que la inflación”.

-“Hemos rebajado los medicamentos un 400, 500 e incluso 600%”.

-“Están construyendo fábricas y plantas a un ritmo nunca visto”.

El mandatario presentó gráficos sobre inversiones, crecimiento salarial y reducción de precios. Aseguró que el coste de los automóviles ha bajado un 22% y que la gasolina se sitúa en “2,50 dólares por galón”.

Además, repitió una frase que ya había utilizado en otras apariciones públicas: “Somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo”.

2. El “dividendo del guerrero”: cheques navideños para los militares

Trump anunció un pago extraordinario a las Fuerzas Armadas, vinculado al próximo 250 aniversario de la Declaración de Independencia:

-“1.450.000 militares recibirán el dividendo del guerrero”.

-“Serán 1.776 dólares por cada uno”.

-“Los cheques ya están en camino”.

Aseguró que el pago será financiado con ingresos por aranceles.

La cifra de 1.776 dólares fue elegida por su valor simbólico, en alusión al año de la independencia estadounidense.

3. Migración y ataques a Biden: “Nuestro país era motivo de burla... pero ya no se ríen”

Trump dedicó amplios pasajes a criticar las políticas migratorias de su antecesor:

-“Biden permitió que millones y millones de migrantes ingresaran al país... provenientes de prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios”.

-“Inundaron las ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales”.

-“Liberaron a un nivel de delincuentes violentos que nunca habíamos visto”.

-“Los inmigrantes ilegales nos robaron los empleos”.

-Aseguró que su gobierno prioriza a “los ciudadanos respetuosos de la ley y trabajadores” y afirmó:

“Por primera vez en 50 años, estamos viendo una migración inversa”.

“Más viviendas y más empleos para los estadounidenses”.

Incluso vinculó la política migratoria con el coste de vida:

“Uno de los principales factores que está empujando el coste de la vivienda al alza es la colosal invasión fronteriza”.

4. Reforma sanitaria: “Vamos a acabar con eso”

En lo que llamó una ofensiva contra el sistema de salud actual, Trump declaró:

-“Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo”.

-“Daremos el dinero directamente a la gente para que puedan comprar su propio cuidado de salud”.

-“Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras y el Partido Demócrata”.

El presidente renovó su promesa de desmantelar el llamado ‘Obamacare’, sin ofrecer aún una alternativa específica para quienes reciben actualmente subsidios.

5. Vivienda y energía: promesas para 2026

De cara al próximo año, Trump anunció planes de gran envergadura:

-“Voy a anunciar algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.

-“En los próximos 12 meses abriremos 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica”.

-“Los precios de la electricidad caerán de forma drástica”.

Sus propuestas apuntan a vincular directamente política energética, acceso a vivienda y control migratorio.

6. Venezuela: alusiones militares sin anuncio formal de guerra

Pese a que se había especulado con un posible anuncio bélico, Trump no declaró la guerra a Venezuela durante su discurso.

Sin embargo, sí hizo alusiones directas a operaciones militares en la región:

“Casi he terminado con la droga que entra al país”.

“Tenemos la Fuerza Armada más poderosa del mundo”.

Semanas atrás, la administración Trump había ordenado ataques contra presuntas narcolanchas cerca de las costas venezolanas y colombianas, dejando al menos 90 muertos en una serie de bombardeos recientes.

Además, el presidente ha prometido un bloqueo naval al transporte de petróleo venezolano y ha sugerido que los ataques terrestres podrían comenzar “muy pronto”.

En paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro presentó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a EE.UU. de “agresión abierta y criminal” y exigiendo una reunión urgente.

Conclusión

El discurso de Donald Trump no fue un mensaje institucional de unidad nacional, sino un acto político cuidadosamente diseñado para reforzar su liderazgo, atacar a sus adversarios y movilizar a sus votantes.

Desde bonos económicos hasta promesas de fábricas y deportaciones, el presidente ofreció una visión polarizada del país, con cifras difíciles de verificar y una narrativa de éxito en contraste con el pesimismo reflejado por los sondeos.

La economía, la inmigración, el sistema de salud y las operaciones militares en el hemisferio fueron los ejes principales. En un año clave rumbo a las elecciones de medio término, el mensaje fue claro: Trump no se está defendiendo, está contraatacando.