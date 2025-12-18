Estados Unidos hunde otra lancha en el Pacífico

Estados Unidos ejecuta nuevo ataque contra narco-terroristas en el Pacífico bajo la Operación Southern Spear.

Miércoles, 17 Diciembre, 2025 - 21:16

Lancha hundida por EE.UU. Foto © Captura de video

El Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM) confirmó este miércoles la muerte de cuatro hombres tras un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente operada por narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico oriental

En un comunicado oficial, el comando informó que, siguiendo órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un “ataque cinético letal” contra el navío, en el marco de la Operación Southern Spear.

La entidad asegura que confirmó mediante la inteligencia que la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico.

"Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.", expresa el comunicado. 

Según la información, la embarcación formaba parte de una red de tráfico de drogas y armas que opera en el corredor marítimo del Pacífico oriental, una zona vigilada por fuerzas estadounidenses desde Centroamérica hasta la costa de Sudamérica.

Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los fallecidos ni el tipo de embarcación destruida; pero estos ataques han sido condenados por algunos países que exigen a EE.UU. explicar estas operaciones. 

Este ataque se enmarca en la Operación Southern Spear, una campaña militar lanzada por la administración del presidente Donald Trump en septiembre de 2025 para combatir lo que Washington denomina “organizaciones narcoterroristas transnacionales”.

Bajo el mando del secretario Hegseth, la operación ha desplegado fuerzas navales, aéreas y drones autónomos en el Caribe y el Pacífico, con el objetivo de interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y a regímenes señalados por Estados Unidos, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

En los últimos meses, el Comando Sur ha confirmado múltiples operaciones similares. El pasado 15 de diciembre, ataques coordinados destruyeron tres embarcaciones y dejaron ocho supuestos narcoterroristas muertos.

A inicios de mes, otro operativo abatió a cuatro hombres en una lancha rápida que aparentemente transportaba cargamentos ilegales por la misma zona del Pacífico.

De acuerdo con el Pentágono, las operaciones de la Southern Spear buscan cortar las rutas marítimas utilizadas por carteles y grupos aliados a regímenes autoritarios de la región.

La operación ha generado reacciones en varios países de la región, algunos de los cuales expresaron preocupación por la “militarización de las aguas internacionales”. Otros afirman que es solo una estrategia para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. 

Sin embargo, Washington defiende la legalidad de los ataques bajo el marco de la lucha global contra el terrorismo y el narcotráfico.

