José Daniel Ferrer inicia huelga de hambre en la calle en protesta por el cerco de la Seguridad del Estado

El opositor cubano, José Daniel Ferrer, anunció que va a comenzar una huelga de hambre en la calle en protesta por el cerco que la policía política mantiene en torno a la sede de la UNPACU, en Santiago de Cuba, donde no dejan entrar alimentos.

"Alerta!!! Voy a comenzar una huelga de hambre en la calle en protesta por el cerco de la policía política, con el que pretenden matarnos de hambre al no dejar entrar alimentos a nuestra Sede principal. Si no me ven en las redes se debe a que me detuvieron y/o nos dejaron sin Internet", escribió en la mañana de este jueves el líder de la UNPACU.

El opositor precisó en otra publicación que la organización lleva más de seis meses bajo cerco permanente por parte de la Seguridad del Estado.

En una publicación anterior de hoy mismo, Ferrer compartió un vídeo del momento en que detenían a Fernando González Vaillant, miembro de la organización opositora, cuando llegaba con sal para la comida que cocinan en la sede de la UNPACU para ancianos en extrema pobreza y enfermos.

El anuncio de la huelga de hambre de José Daniel Ferrer tiene lugar luego que la Seguridad del Estado liberara al líder de la Unión Patriótica de Cuba hace menos de un día, tras permanecer ocho horas de encierro en paradero desconocido.

Ferrer ya fue arrestado con violencia en la mañana del miércoles, cuando esperaba en la esquina de su vivienda a los activistas y miembros de su organización, Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, quienes habían ido a comprar los alimentos para el almuerzo que la UNPACU ofrece a personas necesitadas.

En un video publicado posteriormente en sus redes sociales, Ferrer explicó los detalles de la detención y afirmó que continuará realizando la labor social de alimentar a personas con bajos recursos, discapacitados y alcohólicos. Precisó, igualmente que no abandonará su activismo político y que seguirá denunciado los atropellos del régimen.

Además de asediada por la policía política, la sede nacional de UNPACU -ubicada en el barrio santiaguero de Altamira- lleva más de una semana sin agua, según otra denuncia reciente del líder de la organización.

Al cerco contra la sede de la UNPACU se suma la prohibición de viajar a Cuba que las autoridades han extendido sobre la hija mayor de José Daniel Ferrer, Martha Beatriz Ferrer Cantillo.