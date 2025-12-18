Otro talento juvenil abandona Cuba: Leskian Acosta busca firmar con una organización de MLB

Vídeos relacionados:
El pitcher cubano Leskian Acosta llegó en las últimas horas a la República Dominicana con el objetivo de firmar con una organización de Grandes Ligas, según reveló el periodista Francys Romero, especializado en el mercado internacional de MLB.
Acosta, natural de Mayabeque, formó parte del equipo Cuba Sub-15 que compitió en septiembre pasado y es considerado uno de los lanzadores más prometedores de su generación.
De acuerdo con Romero en Facebook, el joven derecho posee potencial para superar las 90 millas por hora, además de pitcheos secundarios con proyección de nivel élite, cualidades que ya han despertado el interés de scouts internacionales.
Elegible para el período internacional 2027–2028
El lanzador será elegible para firmar en el período internacional 2027–2028, por lo que su llegada a territorio dominicano responde a una estrategia de desarrollo temprano, adaptación y visibilidad dentro del sistema de academias que trabajan directamente con organizaciones de MLB.
Acosta será preparado por la Academia del exjugador de MLB Alex Sánchez, una de las estructuras privadas que ha servido de plataforma para jóvenes talentos cubanos que buscan abrirse camino hacia el béisbol profesional.
Éxodo creciente en las categorías juveniles
La salida de Leskian Acosta confirma una tendencia cada vez más marcada: más del 50 % del roster del equipo Cuba U-15 del Premundial ya ha abandonado la isla, en busca de oportunidades profesionales fuera del sistema deportivo estatal.
Este fenómeno refleja la pérdida acelerada de talentos en las categorías formativas, impulsada por la falta de vías legales y directas para acceder a MLB desde Cuba, así como por las limitaciones económicas y estructurales del béisbol nacional.
Mientras tanto, República Dominicana continúa consolidándose como el principal punto de tránsito y desarrollo para los prospectos cubanos, que ven en ese país la puerta más viable para alcanzar el sueño de las Grandes Ligas.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de talentos juveniles cubanos hacia la MLB
¿Por qué Leskian Acosta ha decidido abandonar Cuba?
Leskian Acosta ha decidido abandonar Cuba para buscar firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB). Llega a República Dominicana con el objetivo de desarrollarse en un entorno que le brinde mejores oportunidades para alcanzar su sueño profesional, algo que no puede lograr dentro del sistema deportivo cubano debido a las limitaciones económicas y estructurales.
¿Qué estrategia sigue Leskian Acosta para llegar a la MLB?
Leskian Acosta se está preparando en la República Dominicana en una academia de desarrollo. Será entrenado por la Academia del exjugador de MLB Alex Sánchez. Esta estrategia busca mejorar su nivel y visibilidad ante los scouts de la MLB, aumentando sus posibilidades de firmar en el período internacional 2027–2028.
¿Qué está impulsando el éxodo de talentos juveniles desde Cuba?
El éxodo de talentos juveniles cubanos está impulsado por la falta de oportunidades profesionales en la isla. Las carencias materiales, la ausencia de un proyecto deportivo sólido y las limitaciones estructurales del béisbol cubano llevan a muchos jóvenes a buscar desarrollarse en países como República Dominicana, donde existen plataformas para firmar con organizaciones de MLB.
¿Cómo impacta la salida de jóvenes peloteros en el béisbol cubano?
La salida de jóvenes peloteros debilita la calidad del béisbol en Cuba. La constante pérdida de talentos antes de que se consoliden en la Serie Nacional refleja el deterioro del sistema deportivo cubano y su incapacidad para retener a sus promesas, afectando directamente a una de sus disciplinas históricamente más emblemáticas.
