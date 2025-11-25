Continúa el éxodo imparable de peloteros cubanos: Javier Zambrano abandona la isla y llega a República Dominicana

Vídeos relacionados:
El éxodo de peloteros cubanos no se detiene, tras confirmarse que el joven infielder Javier Zambrano salió de Cuba en las últimas horas y llegó a la República Dominicana, donde buscará establecer residencia y firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB), según el periodista Francys Romero.
De acuerdo con el comunicador en la red social Facebook, Zambrano, una de las promesas recientes de la isla, formó parte del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-18 celebrado en septiembre en Okinawa, Japón, donde destacó por su ofensiva.
Un bateador nato con proyección profesional
A sus pocos años dentro del sistema, Zambrano ya había dejado huellas como prospecto. Su mejor herramienta es el bateo, una habilidad que lo convirtió en uno de los jugadores más observados de su categoría.
El joven debutó recientemente en la Serie Nacional con Camagüey, mostrando un techo alto y potencial para desarrollarse en el béisbol profesional.
A la espera de ser declarado agente libre
Zambrano ya es elegible para firmar en el actual período internacional de MLB, siempre y cuando sea declarado agente libre por la oficina del comisionado. Su llegada a República Dominicana marca el primer paso del proceso, en un camino ya recorrido por decenas de peloteros cubanos que abandonan el país en busca de oportunidades reales de desarrollo y mejores condiciones de vida.
Un fenómeno que no se detiene
El caso de Zambrano se suma a una larga lista de jóvenes talentos que han abandonado el sistema deportivo cubano en los últimos años. La combinación de bajos salarios, falta de infraestructura, escasez y control estatal sobre sus carreras ha acelerado un éxodo que afecta directamente la calidad del béisbol en la isla.
Mientras tanto, el talento cubano continúa abriéndose paso fuera de sus fronteras, en un flujo que parece lejos de detenerse.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de peloteros cubanos
¿Por qué Javier Zambrano decidió abandonar Cuba?
Javier Zambrano abandonó Cuba para buscar mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida. En la República Dominicana, espera establecer residencia y firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB), un camino que han seguido muchos peloteros cubanos debido a los bajos salarios y la falta de infraestructura en la isla.
¿Qué proyecciones tiene Javier Zambrano como pelotero?
Javier Zambrano es considerado un bateador nato con proyección profesional. A pesar de su corta carrera en el sistema deportivo cubano, ya se había destacado como uno de los prospectos más observados en su categoría, especialmente por su habilidad para el bateo, lo que lo convierte en un jugador con un alto potencial para desarrollarse en el béisbol profesional.
¿Qué impacto tiene el éxodo de peloteros en el béisbol cubano?
El éxodo de peloteros cubanos ha debilitado significativamente la calidad del béisbol en la isla. La salida constante de jóvenes talentos, impulsada por la falta de oportunidades y las precarias condiciones, afecta directamente el nivel competitivo de la Serie Nacional y los resultados en torneos internacionales, reflejando el deterioro del sistema deportivo cubano.
¿Qué similitudes hay entre el caso de Javier Zambrano y otros peloteros cubanos que han emigrado?
El caso de Javier Zambrano es similar al de muchos jóvenes peloteros cubanos que deciden emigrar en busca de mejores condiciones para desarrollarse. Al igual que Zambrano, otros prospectos como Yosbel Pérez y Ángel Fernández han dejado la isla debido a las limitaciones estructurales, la falta de recursos y la imposibilidad de crecimiento profesional dentro del sistema cubano.
