Continúa el éxodo imparable de peloteros cubanos: Javier Zambrano abandona la isla y llega a República Dominicana

El éxodo de peloteros cubanos no se detiene, tras confirmarse que el joven infielder Javier Zambrano salió de Cuba en las últimas horas y llegó a la República Dominicana, donde buscará establecer residencia y firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB), según el periodista Francys Romero.

De acuerdo con el comunicador en la red social Facebook, Zambrano, una de las promesas recientes de la isla, formó parte del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-18 celebrado en septiembre en Okinawa, Japón, donde destacó por su ofensiva.

Un bateador nato con proyección profesional

A sus pocos años dentro del sistema, Zambrano ya había dejado huellas como prospecto. Su mejor herramienta es el bateo, una habilidad que lo convirtió en uno de los jugadores más observados de su categoría.

El joven debutó recientemente en la Serie Nacional con Camagüey, mostrando un techo alto y potencial para desarrollarse en el béisbol profesional.

A la espera de ser declarado agente libre

Zambrano ya es elegible para firmar en el actual período internacional de MLB, siempre y cuando sea declarado agente libre por la oficina del comisionado. Su llegada a República Dominicana marca el primer paso del proceso, en un camino ya recorrido por decenas de peloteros cubanos que abandonan el país en busca de oportunidades reales de desarrollo y mejores condiciones de vida.

Un fenómeno que no se detiene

El caso de Zambrano se suma a una larga lista de jóvenes talentos que han abandonado el sistema deportivo cubano en los últimos años. La combinación de bajos salarios, falta de infraestructura, escasez y control estatal sobre sus carreras ha acelerado un éxodo que afecta directamente la calidad del béisbol en la isla.

Mientras tanto, el talento cubano continúa abriéndose paso fuera de sus fronteras, en un flujo que parece lejos de detenerse.